Ödüllü Karikatürler Çocuk Müzesi’nde

Karşıyaka Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 11. Uluslararası Fair Play Karikatür Yarışması’nda dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserler, Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi’nde beğeniye sunuldu. Törenle açılışı yapılan sergi, bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek

Geçtiğimiz Kasım ayında ödül töreni gerçekleştirilen 11. Uluslararası Fair Play Karikatür Yarışması’nın ardından ilk sergi Karşıyaka’da açıldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Konseyi tarafından, Karşıyaka Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen yarışmada dereceye giren karikatürler ve sergilenmeye değer bulunan 55 eser, Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi’nde beğeniye sunuldu.



HAYATIN HER ALANINDA FAİR PLAY VURGUSU!



TMOK 11. Uluslararası Fair Play Karikatür Yarışması Sergisi’nin açılışına Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın yanı sıra, Türkiye Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, Türkiye Milli Olimpiyat Fair Play Koordinatörü Teoman Güray, Yönetim Kurulu Üyesi Avni Erboy, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Sergilenen karikatürleri gezen heyet, fair play ruhunun hayatın her alanına yansıması temennisinde bulundu. En iyi ‘Fair Play’ karikatürlerinin yer aldığı sergi, 18 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek.





“HERKESİ BEKLİYORUZ”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Karikatürün, gençliğe ve tüm topluma ‘Fair Play’i anlatmanın iyi bir yolu olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle, bu önemli organizasyona katkı sağlamaktan; sanat ve spor işbirliğine ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Fair Play’in sadece sahada değil, hayatın her alanında olması gerekir. Yarışmaya 4 kıtadaki 41 ülkeden gönderilen 473 eserin en iyileri, ilk kez Evrensel Çocuk Müzemizde sergileniyor. Herkesi bu özel sergiye bekliyoruz” dedi.

Türkiye Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ise projeye destek veren ve katkı koyanlara teşekkür etti.