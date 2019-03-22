'Onu Alma Beni Al' defilesi

Ünlü tasarımcı Emre Erdemoğlu, Mercedes Benz Fashion WeekİstanbulSonbahar/Kış 2020 kapsamında 'Onu Alma Beni Al' adını verdiği, Lila ve turuncunun, mor ile buluştuğu 2020 Kış koleksiyonunu bir defile ile tanıttı.

Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul Sonbahar/Kış 2020 kapsamında gerçekleşen Emre Erdemoğlu defilesi İstanbul'da iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü simalarının katılımıyla gerçekleşti. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği EİB Moda Tasarım Yarışması'nda yarışmacılara koçluk yapan Emre Erdemoğlu 2020 Sonbahar/Kış Koleksiyonu'nda Sezen Aksu şarkılarını ve portresini koleksiyonuna işledi. Tüm detaylarda Sezen Aksu portresini grafiksel bir dille yorumlayan tasarımcı, kıyafetleri şarkı sözleriyle destekledi. Erdemoğlu, şarkılarda geçen sözleri telkırma nakış, baskı ve dokuma tekniği ile koleksiyonunun bütününde kullandı. Her sezon farklı karakterleri koleksiyonlarına işleyen tasarımcı, bu sezon da hayranı olduğu sanatçıyı farklı bir anlatım şekliyle moda severlere sundu.

Sokak stilinin farklı formlarla birleştirildiği koleksiyonda,70'ler stili aşırı büyük kabanlar, baskı desenli gömlekler, parçaboya kadife takımlar, uçuşan trençkotlar, lila rengi uzun el örmesi saçaklı kemerler defilede sıkça kullanıldı.

Sanatçı Simge Sağın, Emre Erdemoğlu'nun defilesinde özel konuk olarak defilenin kapanışını yaptı. Koreografisini Öner Evez ve Yakup Biçer'in üstlendiği defilenin müziklerini Oben Budak hazırlarken, styling de Alexander Kokoskeriya gerçekleştirdi.