Onun için yarışmanın kuralı değişti

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'nin Zübeyde Hanım anısına düzenlediği 'Zübeyde Anne'ye Mektubum Var Yarışması'nda, 87 yaşındaki Nezihat Karamemiş'in okuyana duygu seli yaşatan şiiri üzerine yeni bir düzenleme yapıldı

Karşıyaka Belediyesi, Zübeyde Hanım anısına, Zübeyde Anne'ye Mektubum Var' adıyla ilk, orta ve lise öğrencileri arasında üç kategoride yarışma düzenledi. Her gün onlarca eserin başvurduğu yarışma için gönderilen bir mektubu okuyan Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, duygu dolu anlar yaşadı. Nezihat Karamemiş'in gönderdiği mektupla, 29 yıl önce Zübeyde Hanım'a ithafen yazdığı şiirle, sadece öğrencilerin girebildiği yarışmaya başvurduğu ortaya çıktı. Karamemiş, Zübeyde Hanım ve Atatürk'ü çok sevdiğinden bahsettiği mektubunda ayrıca hiç Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyaret etmediğini, sağlığının izin vermesi durumunda ise Anneler Günü'nde İzmir'e gelmeyi çok istediğini belirtti.



BAŞKANIN TALİMATIYLA MİSAFİR EDİLDİ



BÜYÜK ONUR YAŞIYORUZ

Gerek Zübeyde Hanım'a olan sevgisi gerek mektuptaki isteği ve 29 yıllık şiiriyle başvurması, yarışmayı organize eden birim yöneticilerini de duygulandırdı. Konunun aktarıldığı CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Kore gazisi olan emekli kurmay albay eşini kaybettikten sonra İstanbul'da kızıyla yaşayan Nezihat Karamemiş'i İzmir'e davet etti. Ayrıca sadece öğrencilerin katılabildiği yarışmanın kuralları da değiştirildi. Nezihat Teyze için, Zübeyde Hanım özel ödülü eklendi. Kızıyla İzmir'e getirilen yaşlı kadın, kendi isteğiyle Orduevi'ne yerleşti. Belediye görevlilerinin yakından ilgilendiği Nezihat Karamemiş, hem Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım'ın mezarı başındaki o çok istediği törene katılacak hem de şiiriyle katıldığı yarışmada Zübeyde Hanım jüri özel ödülünü alacak.Yarışma ve Nezihat Karamemiş'in başvurusuyla ilgili konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Karşıyaka'mızda, Atatürk'ün bizlere en büyük emaneti olan Zübeyde Annemizi bağrımıza basmanın onurunu yaşıyoruz. Bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz Zübeyde Anne'ye Mektubum Var Yarışması, Türkiye'nin farklı illerinden katılımla her geçen gün büyüyor ve önem kazanıyor. Bu kez İzmir'in dışında Kars'tan bile öğrenciler Zübeyde Annemiz ile duygularını paylaştı. Ama bizim için en anlamlısı, İstanbullu 87 yaşındaki Nezihat teyzemizin yıllar önce Zübeyde Anne için yazdığı şiir oldu. Hepimiz çok duygulandık ve gururlandık. Yarışmada öyle bir kategorimiz olmasa bile, Nezihat Teyzemizi Karşıyaka'mıza davet ettik ve Jüri Özel Ödülü ile ödüllendirdik. Herkesi 14 Mayıs sabahı Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na bekliyoruz" dedi.Nezihat Karamemiş'in 19 Kasım 1988 yılında Atatürk'ün vefatının 50'nci yılında Zübeyde Hanım'a ithafen yazdığı 'Ana' başlıklı şiir şöyle:AnaEn güzel isimBir toprak gibiBir vatan gibiBir şiir gibiBir su gibiBir nur gibiBir can gibiO daima öndeBir bayrak gibi.