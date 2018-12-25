Organ bağışına destek gecesi

Dünyada, -organ nakilli hasta, nakli yapan doktor ve organ bağışçılarından oluşan- ilk müzik grubu olan 'Korneanın Sesi', Karşıyaka'da sanatseverler ile buluşacak. Yarın akşam Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek Aşık Veysel ve Neşet Ertaş Gecesi'nde, organ bağış standı da kurulacak.

Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi, organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Prof. Dr. Sait Eğrilmez ile kornea nakli yaptığı TRT Ses Yarışması Birincisi Cem Cansız tarafından kurulan; organ bağışçısı müzisyenler Dr. Çağlayan Hergül, Mazlum Acar, Senem Ersin Genç, Özgün Düzgün ve Miraç Yılmaz'ın da yer aldığı 'Korneanın Sesi' grubu, 27 Aralık akşamı Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Organ bağış standı

Gecede, Aşık Veysel ve Neşet Ertaş'tan türküler seslendirecek olan grup, hikayelerini de paylaşarak organ bağışı ve kornea nakli konusunda farkındalık yaratacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikte, organ bağışı yapmak isteyenler için de stant açılacak. Anlamlı etkinlik, saat 20.00'da başlayacak.

Bu sese kulak verin

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Ülkemizin en çok kornea nakli yapılan 5 göz bankasından birinin Tıbbi Müdürü olan Prof. Dr. Sait Eğrilmez, sanatçı kimliğe de sahip çok değerli bir bilim insanı. Hayatına ışık olduğu sanatçı bir hastasıyla ve organ bağışçısı müzisyenlerle kurduğu 'Korneanın Sesi' grubu, aynı zamanda organ nakli bekleyen binlerce hastanın da sesidir. Hem bu sese kulak vermek, hem de unutulmaz bir türkü şölenine tanıklık etmek isteyen herkesi, 27 Aralık'ta Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezimize bekliyoruz" dedi.