Oscar Ödülleri'nde skandal. Yanlış filme ödül verdiler

Oscar Ödülleri 89. kez sahiplerini buldu. Ödüllerin verildiği gecede ise yanlış ödül skandalı yaşandı. Tören'de 'En iyi film' ödülü ilk başta La La Land 'e verildi. Daha sonra yanlışlık olduğu belirtildi ve ödül bu kez de Moonlight'a verildi



Törende Trump eleştirileri



Yasak nedeniyle gelmedi



Ödül skandalı

Dünyanın en prestijli ödülü olarak bilinen 'Oscar' ödülleri 89. kez sahiplerini buldu. Heyecanlı anların yaşandığı törende en çok ödülü La La Land filmi aldı. 13 dalda 14 adaylığı bulunan film, 6 dalda ödül aldı. Geceye ise ödülün yanlış bir filme verilmesi damga vurdu. Komedyen Jimmy Kimmel'ın sunduğu gecede 'En iyi film' ödülü de La La Land'e verildi ancak daha sonra bir anons yapıldı ve yanlışlık olduğu belirtildi. Ödülün Moonlight'a verildiği açıklandı.Törende bir de ilk yaşandı. Müslüman oyuncu Mahershala Ali, 'En iyi yardımcı erkek oyuncu' seçildi. Ödülü alan Ali, ilk kez Oscar alan Müslüman olarak tarihe geçti.Kırmızı halı geçiş töreni sonrası Justin Timberlake’in “Can’t Stop the Feeling” performansı ile başlayan gecede sunucu Jimmy Kimmel esprileriyle törene renk katarken, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ı eleştiren yorumlarıyla da dikkati çekti. Kimmel, “Şu anda bu yayını dünyada milyonlarca insan canlı izliyor. Artık bizden nefret eden 225 ülkede izleniyoruz. Bu harika bir şey. Ülke şu anda bölünmüş vaziyette. Çok fazla tavsiye aldım. ‘İnsanları birleştirmen, insanları bir araya getirecek bir şeyler söylemen lazım’ dediler. Ben bunu yapamam. Bu salonda tek bir ‘Cesur Yürek’ var, o da bizi birleştirmeyecek. Başkan Trump’a teşekkür etmek istiyorum. Geçen sene Oscarlar ırkçı gibi gözüküyordu. Artık onun sayesinde böyle bir şey yok. Filmler için ne kadar harika bir yıl. Siyahiler Nasa’yı, beyazlar da cazı kurtardı. İlerleme dediğiniz budur işte” ifadelerini kullandı.Jimmy Kimmel, ödül töreninin başlamasından yaklaşık iki saat sonra tekrar Donald Trump’tan bahsederek, “2 saati geçti hala Donald Trump bize bir kere tweet atmamış. Endişelenmeye başlıyorum, iyi mi acaba” dedi ve tören sırasında Trump’a, “Uyanık mısın” şeklinde tweet attı. Kimmel daha sonra Donald Trump’a, “Meryl selam söylüyor” diye tweet gönderdi ve salonda kahkaha sesleri yükseldi. Bu tweetler kısa süre içerisinde binlerce kez retweet edildi.“Yabancı Dilde En İyi Film” ödülünü İran yapımı “The Salesman” kazanırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Müslüman ülkerin vatandaşlarına uyguladığı vize yasağı nedeniyle Oscar törenine katılmama kararı alan İranlı yönetmen Ashgar Farhadi adına ödülü Anousheh Ansari aldı. Ödülü aldıktan sonra Farhadi’nin yazısını okuyacağını belirten Ansari, şunları söyledi:“Bu değerli ödülü ikinci kez almak büyük bir onur. Bu gece sizlerle olmadığım için özür dilerim. Gelmeme sebebim, ülkemin insanlarına duyduğum saygı ve saygısıca davranılan diğer 6 ülkenin insanına olan saygım. Sinemacılar kameralarını ortak insani değerlere çevirebilir ve farklı ülkeler, uluslar ve dinlerle ilgili önyargıları yıkabilir. Empatiye her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız var.”İlk olarak “En İyi Film” ödülünü La La Land’in kazandığı açıklanırken, film ekibi sahneye çıktı ve teşekkür konuşması yapıldı. Ancak bir süre sonra yanlışlık yapıldığı belirtilerek Moonlight’ın “En İyi Film Ödülü” kazandığı açıklandı. Büyük şok yaşayan La La Land ekibi, Oscar ödülünü sahneye gelen Moonlight ekibine teslime etti.En iyi film ödülü: MoonlightEn iyi yönetmen ödülü: La La Land filmiyle Damien ChazelleEn iyi erkek oyuncu ödülü: Manchester By The Sea ile Casey AffleckEn iyi kadın ödülünü La La Land'deki rolüyle Emma StoneEn iyi orijinal senaryo: Manchester by the SeaEn iyi uyarlama senaryo: MoonlightEn İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis, FencesEn İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali, MoonlightEn İyi Yabancı Film: The Salesman, İranEn İyi Belgesel: O.J: Made in AmericaEn İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Suicide SquadEn İyi Kostüm: Fantastic Beast and Where to Find ThemEn İyi Ses Kurgusu: ArrivalEn İyi Ses Miksajı: Hacksaw RidgeEn İyi Kısa Animasyon Filmi: PiperEn İyi Animasyon Filmi: ZootopiaEn İyi Prodüksiyon Tasarımı: La La LandEn İyi Görsel Efekt: The Jungle BookEn İyi Film Kurgusu: Hacksaw RidgeEn İyi Kısa Belgesel: The White HelmetsEn İyi Kısa Film: SingEn İyi Orjinal Şarkı: City Of Stars, La La LandEn İyi Film Müziği: La La LandEn İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği): La La Land