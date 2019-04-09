Otizme farkındalık için yemek yaptı

Ünlü Şef Hazer Amani, yemeklerini otizmli çocukların eğitimine destek için hazırladı. Amani'nin hazırladığı enginarlı elbasan tava ziyaretçiler tarafından afiyetle yendi.

Otizmli çocukların eğitimine destek vermek amacıyla, İzmir Optimum'da açılan El Ele Cafe, bu yıl da Otizm Farkındalık Ayı kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan proje kapsamında otizme dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak üzere ünlü şef Hazer Amani El Ele Cafe'nin mutfağına girdi. Enginarlı elbasan tava yemeği hazırlayan ünlü şef yarattığı lezzet şöleni ile El Ele Cafe'de Optimum ziyaretçilerine unutulmaz bir gün yaşattı. Hazer Amani İzmir'de tüm sevenleri ile tek tek hatıra fotoğrafı da çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.

Özel düet

Elnur Hüseynov ve Emre Sertkaya, otizmli çocuklar için sahneye çıktı. Elnur Hüseynov ve Emre Sertkaya ise birlikte farkındalık konseri verdi. Dünya Otizm Farkındalık Ayı sosyal sorumluluk etkinliği kapsamında, İzmir Optimum'da sahneye çıkan Elnur Hüseynov ve Emre Sertkaya sevilen şarkılarını birlikte seslendirdi. İzleyenlerin de oldukça ilgiyle takip ettiği konser, duygusal dakikalara ev sahipliği yaptı.

Elnur Hüseynov ve Emre Sertkaya düeti İzmir Optimum'dan başlayarak tüm Türkiye'ye Otizm Farkındalık Ayı'nda anlamlı mesajlar verdi. Şarkılarını seslendirdikten sonra sahneden inen ve sevenleri ile hasret gideren sevilen sanatçılar otizm farkındalığı kapsamında düzenlenen konserin ardından imza gününde sevenleri ile bir araya gelerek hasret giderdi.

Bu anlamlı etkinlikte konuşma yapan Anadolu Otizm Vakfı Eğitim Direktörü Zeynep Erden, Elele Cafe'nin Türkiye'deki ilk otizm kafesi olduğuna, otizmli çocuklar yararına işletildiğine dikkat çekerek "Burada otizm çocuklarımız da çalışıyor. Bu onların sosyalleşmesi ve hayata karışması açısından çok değerli. Ayrıca bu Cafe'den elde edilen tüm gelirde otizmli çocuklarımızın eğitimi için kullanılıyor" diyerek desteklerinden dolayı Rönesans Holding'e ve İzmir Optimum yönetimine teşekkür etti.