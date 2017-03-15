Oyuncu Levent Üzümcü, İzmirlilerle buluştu

Oyuncu ve Yazar Levent Üzümcü, Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte İzmirli hemşehrileriyle buluştu. Etkinlikte konuşan Başkan Selvitopu, bu ülkenin zor zamanları aşmasını her zaman bildiğini belirterek, “İzmir’de Hayır oranı en az yüzde 70. İzmir’in yüzde 70 Hayır’ı, Türkiye’nin de hayrına olacaktır.” diye konuştu

Yazar Yekta Kopan ile başlayan, Televizyoncu Murat Güloğlu ile devam eden “Kahve Tadında Karabağlar”ın bu haftaki konuğu oyuncu ve yazar Levent Üzümcü oldu. Fahrettin Altay’da düzenlenen etkinlikte Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Üzümcü’nün babası Ferit Üzümcü, annesi Hülya Üzümcü, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar hemşehrileri olan Üzümcü’ye büyük sevgi gösterisinde bulundu.



Bedel ödemeden olmuyor



Moderatörlüğünü Yazar Gülşah Elikbank’ın yaptığı söyleşide Levent Üzümcü, şehir tiyatrolarından ayrılış sürecini, yazdığı kitap ve tiyatro oyunuyla ilgili çalışmalarını değerlendirdi. Bu süreç içersinde dik duruşundan ödün vermeyen sanatçı, hiçbir meslektaşına gönül kırgınlığı duymadığını da sözlerine ekledi. İnsanların bir bedel ödemeden bu karanlıktan çıkış yolu olmayacağını vurgulayan İzmirli sanatçı, “Kimse beni bu süreçte gaza getirmedi. Yanımda biri oldu mu? diye hesap yapmadım. Hiç kimseyi hesaba katmadım. Sadece çocuklarımı hesaba katıyorum.” diye konuştu.



Yine bir arada yaşayacağız



16 Nisan’da düzenlenecek olan referanduma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Üzümcü, “Bizler vicdanlı olduğumuz için buradayız. Kapımızın önünü temizlemeden başkalarına söz söylemeye hakkımız yok. Bu referandum sonucu ne olursa olsun sonuç değişmeyecek, bir arada yaşayacağız , başka gidecek yerimiz yok.”dedi ve tüm vatandaşlarımızın referandumda oy kullanmasını istedi.



Hayır oyları, Evet diyenlerin haklarını da koruyacaktır



Konuşmanın ardından Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu Levent Üzümcü’ye doğa dostu sertifikası verdi ve referanduma ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Hiç kimsenin merak etmemesini, bu ülkenin zor zamanları aşmasını her zaman bildiğini belirten Başkan Selvitopu, “17 Nisan sabahı kuşkunuz olmasın, bu ülke o kendini anlamayanlara gereken dersi verecektir. Bizler İzmir’in değişik semtlerini dolaşıyoruz. Hiç umutsuzluğa kapılmayın. “Hayır” diyenler çok fazla. İzmir en az yüzde 70 “Hayır” diyecek. İzmir’in yüzde 70 Hayır’ı, Türkiye’nin de hayrına olacaktır. Hayır oylar, Evet diyenlerin de haklarını hukuklarını koruyacaktır. Bizim Hayır’larımız onları da, ülkemizi de rahatlatacaktır” dedi.