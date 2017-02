Özdemir Erdoğan: Nedensiz sevin ama...

"İkinci Bahar", "Keman Öğretmeni", "Bana Ellerini Ver", "Küçük Bir Aşk Masalı" ve "Sevdim Seni Bir Kere" gibi unutulmaz aşk şarkılarının bestekarı Özdemir Erdoğan, aşkı 50 yıldır nota ve dizeleriyle anlatmaya çalışıyor

Konser için geldiği İzmir'deki Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ünlü bestekar Özdemir Erdoğan, Sevgililer Günü'nü tek bir gün üzerinden değerlendirmenin kendisine saçma geldiğini, sevginin ve aşkın günlere bağlanamayacağına inandığını dile getirdi.



"Diyelim ki 14 Şubat'ta mutlu değilsiniz veya eşinizle kavgalısınız. İlla ki o gün kutlayacaksınız diye bir şey yok. Mutlu olduktan sonra her gün Sevgililer Günü." diyen Erdoğan, aşkın aidiyetlik duygusu üzerine kurulması gerektiğini söyledi.



Erdoğan, "İstediğin her şeye, herkese, her ilişkiye sahip olacaksın diye bir şey yok. Eğer sahip olacaksan da sonuna kadar hakkını vereceksin. Benim bir sözüm var çok severim, 'Talip olmak başka birşey malik olmak başka.' İnsanlar ancak malik olup onun sorumluluğunu taşıyabildiği zaman gerçek bir ilişki yaşar ve mutlu olur." diye konuştu.



Aşkla ilgili düşüncelerini "Sevdim Seni Bir Kere" şarkısında ifade ettiğini anlatan Erdoğan, "Şarkıdaki gibi, 'Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir.' Nedensiz sevin, ama öyle bir sevin ki gerçek aşk olsun." görüşünü dile getirdi.

"Aşkın diyeti sorumluluktur"

"Nerede eski aşklar..."

Hayatta her şeyin bir diyetinin olduğunu, aşkın diyetinin de sorumluluk duygusu olduğunu vurgulayan Erdoğan, karşısındakini sadece fiziksel güzelliği için sevmenin ona değer vermemek anlamına geldiğini belirtti.Sorumluluk duygusunun ağır bir yük olduğuna işaret eden Erdoğan, "50 yıllık sanat hayatımda hiçbir zaman Allah'ın bana verdiği yetenekleri kullanarak karşımdaki insanları kandırıp kullanmadım, sorumluluklarımı yerine getirdim." şeklinde konuştu.Aşk kavramının zamanla değiştiğini, günümüzdeki ilişkilerle geçmişte yaşanan ilişkilerin birbirinden farkı bulunduğunu söyleyen Erdoğan, eski aşklardaki romantizmin artık olmadığını ifade etti.Özdemir Erdoğan, görüşlerini şöyle dile getirdi:"İnsanların medeni cesaretleri son derece gelişti, artık duygularını açık şekilde ifade edebiliyorlar. Eskiden böyle bir durum yoktu. Böyle olunca da platonik olma durumu ortadan kalktı. Günümüz ilişkilerinde görüşme, hoşlanma gibi kavramlar daha ön plana çıkmaya başladı."Ortaya koyduğu eserlerin kurallara bağlı şekilde oluşmadığını, kendiliğinden geliştiğini aktaran Erdoğan, şunları söyledi:"Aşk şarkılarını yazarken 'Bir şeyler yaşandı hemen kaleme alayım' gibi bir durum yok. Yaşanan olaylar, sanatçının beyninde bir yerlere kazınır ve olmadık bir zamanda da piyasaya çıkar. 'Sabah olayı yaşadım akşam gideyim şarkı yazayım' diye bir şey yok. Uykudan kalkıp çok şarkı yazmışlığım var."