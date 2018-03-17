Özdemir’in ikinci şiir kitabı ‘Ortanca Mavi’ çıktı

‘Yere Bırakıyorum Geceyi’ isimli şiir kitabının ardından, ikinci eseri ‘Ortanca Mavi’ ile okurlarının karşısına çıkan İzmirli 22 yıllık Gelir Uzmanı Bahar Özdemir, şiiri çok sevdiğini belirterek, ‘Şiir yazmaktan vazgeçmeyeceğim. Bu benim için bir yaşam biçimi’ dedi

Ali Budak- 22 yıldır İzmir’de Gelir Uzmanı olarak görev yapan Bahar Özdemir ilk kitabı Yere Bırakıyorum Geceyi’nin ardından, ikinci şiir kitabı Ortanca Mavi’yi okurlarının beğenisine sundu. Etki Yayınevi’nde çıkan yeni şiir kitabında, hem bir insan hem bir kadın gözüyle, emeği, doğayı, çocukları, hayatı, ülkeyi, aşkı, ayrılıkları dile getirmeye çalıştığını belirten Özdemir, ‘İlk kitabım Yere Bırakıyorum Geceyi, 2016 Eylül’de çıkmıştı. İlk kitabım olmasına rağmen insanlar sahip çıkmıştı. Ortanca Mavi sanırım biraz daha içime sindi. Diğerine kıyasla daha iyi bir kitap oldu. Bu kitabımla insanlara daha çok ulaşabileceğimi hissediyorum. Bu kitapların arkası da gelecek. Şiir yazmaktan vazgeçebileceğimi sanmıyorum. Bu benim için bir yaşam biçimi haline geldi. Memuriyetin dışında, şiirle yoluma devam etmek istiyorum’ dedi.



‘Şiiri çok seviyorum’



Maliye okulu mezunu olduğu için kendi dönem arkadaşlarıyla ya da bütün maliye mezunlarıyla ortak toplantılar yaptıklarını ve bu toplantılarda şiirler okuduklarını belirten Özdemir, şöyle devam etti: Gelir uzmanıyım evet ama çocukluğumdan beri şiirler yazıyordum. Şiiri çok seviyorum. Tabi onları toparlamak uzun yıllar aldı. Yaş ilerledikçe, yaşanmışlıklar da çoğalınca bir yerden sonra artık insan paylaşma gereği duyuyor. O nedenle kiatp haline getirip, şiirlerimi açık etmek istedim.



Bahar Özdemir kimdir?



20 Şubat 1978 Tatvan doğumlu Bahar Özdemir, 38 yıldır İzmir’de yaşıyor. Bekar ve 2 erkek çocuk annesi olan Özdemir, 22 yıldır İzmir Maliye’de Gelir Uzmanı olarak görev yapıyor. Memuriyet hayatının yanı sıra 2 yaşından beri şiire ilgisi olan ve sürekli şiir yazan Özdemir, Yere Bırakıyorum Geceyi isimli ilk kitabını Eylül 2016’da çıkardı. Özdemir 2 senelik bir aranın ardından bu kez de Ortanca Mavi’yi okurlarının beğenisine sundu.