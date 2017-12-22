Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy İzmir'e geliyor

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy’un, oyuncu kadrosunda Yusuf Akgün, Gözde Türkpençe, Osman Alkaş, Füsun Demirel, Rahmi Dilligil, Ferda Işıl ve Somer Karvan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı “Acı Tatlı Ekşi” filminin İzmir Galasının ayrıntıları belli oldu

BKM’nin merakla beklenen ‘yılın aşkı filmi’ olmaya aday ‘Acı Tatlı Ekşi’nin Başrol oyuncuları Özge Özpirinçci ve Buğra Ulusoy, filmin yönetmeni Andaç Haznedaroğlu ile birlikte vizyon tarihinin hemen ardından İzmir seyircisiyle buluşuyor.



BKM Ege Bölge Temsilcisi Devajans organizasyonuyla gerçekleşecek gala 23 Aralık Cumartesi günü İzmir Optimum’da yapılacak. Başrol oyuncuları Özpirinçci ve Ulusoy, saat: 16:00’da seyirciyle buluşacak ve 16:30’da İzmirlilerle birlikte filmi izleyecek.



BKM Ege Bölge Temsilcisi Erhan Gölbey “Bu sinema sezonu seyircileri, çok güldürecek yapımların yanında aşk filmleriyle de buluşturuyoruz . Yılın aşk filmi Acı Tatlı Ekşi filmimizin başrol oyuncularını ve yönetmeni 23 Aralık’ta İzmir Optimum’da seyirciyle buluşturacağız. BKM Ege Bölge Temsilciliği olarak en güzel filmleri ve oyuncuları İzmirlilerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.



BU FİLM SİZİ ÇOK ŞAŞIRTACAK



Yılın aşk filmi “Acı Tatlı Ekşi” romantik komedi ile kurgulanmış bir aşk filmi olmasının yanı sıra sürprizlerle dolu acıklı hikayesi ile kalplere dokunacak…



BKM ile dünyanın önde gelen yapım şirketlerinden Koreli firma CJ Entertainment Turkey’in Türkiye’deki ilk ortak yapımı olan, yönetmenliği Andaç Haznedaroğlu’nun üstlendiği izleyenleri duygudan duyguya sürükleyecek film, 22 Aralık’ta vizyona girecekken İzmir galası biletleri de satışa çıktı.





