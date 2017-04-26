Penguen dergisi neden kapanıyor. Açıklama geldi

Penguen dergisinin kapanacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Kapanma gerekçesi ile ilgili de ilk açıklama geldi.

Sevinenlere de yanıt verdiler

Haftalık mizah dergisi Penguen kapanma kararı aldı. Penguen'in bu kararından sonra derginin maddi sıkıntı yaşadığı için kapanma kararı aldığı öne sürülmüş ve dergi için kampanyalar başlamıştı.Konuyla ilgili Penguen'de yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada insanların artık dergi okumadığı belirtildi. Özgürlük alanının de iyice daraldığının belirtildiği açıklamada, artık gazetecilerin de mizahçıların da işinin zorlaştığı vurgulandı. Dergiyi sevdikleri gibi yapmak istediklerini açıklayan çalışanlar, hayal ettikleri gibi bir dergi yapamayacaklarsa hiç yapmamayı tercih ettiklerini vurguladılar.Penguen dergisinin kapanacağını duyunca 'oh olsun' diyenlere de yanıt verilen açıklamada şunlar belirtildi: "Hayatında hiç okumadığı dergi kapanacak diye seviniyor. Onlar da hiç sevinmesin. Karikatür de mizah da bir şekilde devam edecek. Özündeki aykırılığı da muhalifliği de koruyacak. Biz yazıp çizmeyi çok seviyoruz, bırakmaya da niyetimiz yok"