Perküsyonun efendisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “1 Festival İzmir”de sahne sırası, perküsyonda uluslararası ün yapan Burhan Öçal ve İstanbul Oriental Ensemble’daydı

İzmir'in kültür-sanat yaşamında çok özel bir yeri olan Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), “bir festivalden fazlasını" vaad eden “1 Festival İzmir” projesiyle İzmirli sanatseverlerden tam not aldı. Bu yıl 3. kez düzenlenen “1 Festival İzmir”in üçüncü konserinde sahne sırası, vurmalı çalgılar virtüözü, perküsyonun önemli ismi Burhan Öçal ile İstanbul Oriental Ensemble'daydı. AASSM Büyük Salon’daki konserini İzmir Marşı ile açan Öçal, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattığı gecede sık sık İzmir'e olan hayranlığını dile getirdi.

Uluslararası sanatçı

Burhan Öçal, ülkenin önemli bestecilerinden olmasının yanı, sıra sinema oyuncusu kimliğiyle de tanınıyor. Türkiye’deki çağdaş kültür ve müzik dünyasına yön verenlerin başında gelen usta sanatçı, her tür müzik tarzına olan merakı sayesinde, uluslararası çapta müzisyen ve sanatçılarla bir araya geldi. İsviçreli Caz müzisyenleri Pierre Favre ve George Gruntz, Portekizli piyanist Maria Joao Pires ve efsanevi Weather Report’un kurucusu Joe Zawinul ile daha genç yaşlarında birlikte çalışmaya başladı. Kendi grubu İstanbul Oriental Ensemble’ın kuruluşundan bu yana geçen 16 yıl boyunca birçok ülkeye misafir oldu ve birçok ödüle layık görüldü. Bu dönemde Sting ve Kronos Quartet gibi ünlü ;lerle birlikte sahne aldı. Uzun yıllar boyunca Avrupa ve Amerika’da birlikte turneye çıktığı gitarist Elliot Fisk başta olmak üzere Paco de Lucia ve Andreas Vollenweider gibi müzisyenlerle de birlikte çalışma şansı yakaladı. Öçal, Amerikalı basçı Jamaaladeen Tacuma ile birlikte Alla Turca albümünü çıkardıktan sonra Montreal Caz Festivali’ndeki konserinde 150 bin insanı büyüledi.