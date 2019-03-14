Pilgrim Cumartesi sahnede

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV), İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlediği 26. İzmir Avrupa Caz Festivali'nde cumartesi akşamı AASSM Küçük sahnede Pilgrim olacak.

Pilgrim Cumartesi sahnede
14 Mart 2019 Perşembe 13:54

İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliği ile Festival'e katılan ikinci grup olan Pilgrim, Avrupa caz müziğinin en heyecan verici gruplarından biri olarak tanımlanıyor. Zürih kökenli tenor saksafoncu Christoph Irniger tarafından kurulan Pilgrim Beşlisi dördüncü albümleri 'Crosswinds'i İzmirli dinleyicilerine bu konserle takdim edecek. Christoph Irniger (tenor saksafon), Stefan Aeby (piyano), Dave Gisler (gitar), Raffaele Bossard (bas) ve Michi Stulz'dan (davul) oluşan Pilgrim, kategorize etmesi zor, yoğun ve çok yönlü bir müzik yaratmasıyla tanınıyor. Caz Festivallerinin aranan Beşlisi, yarın akşam saat 20.00 de sahneye çıkıyor.

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