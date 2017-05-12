Pınar Çocuk Tiyatrosu 15-16 Mayıs'ta İzmir'de

Türkiye'nin dört bir yanında 30 yılda 3 milyondan fazla çocuğu ücretsiz olarak tiyatroyla buluşturan Pınar Çocuk Tiyatrosu ile turne kapsamında bu yıl 8 binden fazla çocuk, ücretsiz tiyatro izleme imkanına sahip olacak.
Pınar Çocuk Tiyatrosu turne kapsamında 12 oyun sergileyecek. İzmir Özel Gazi Koleji, Zübeyde Hanım Eğitim Kurumu, Tire Çağdaş Anadolu Koleji, Tire TOKİ İlkoklulu'nda sergilenecek oyunlar sergilenecek.
Pınar Çocuk Tiyatrosu, 'Oyun Treni' adlı oyun ile sağlıklı yaşam için temizliğin vazgeçilmez olduğunu komik bir dille anlatırken, sporun insan sağlığı ve gelişimi için önemini oyunlar eşliğinde aktarıyor. Aile içi iletişim, arkadaşlık ve dostluk, bilimin hayatımızdaki yerinin farklı skeçlerle anlatıldığı gösteride çocuklarla yarışmalar yapılarak mutlu ve sağlıklı yaşamın önemi vurgulanıyor. Neşeli müziklerle, danslarla, şiirsel bir anlatımla süslenen oyun, minik izleyicilerine keyifli saatler yaşatacak, soru-cevaplarla eğlendirirken öğretecek.
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