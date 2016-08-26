43 yıldır sağlıklı nesiller yetiştirme misyonuyla hareket ederek sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Pınar; yeni ürünleri, özel tadım aktiviteleri, Pınar Çocuk Tiyatrosu ve Pınar Çocuk Resim Atölyesi'yle İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) yerini alıyor. Yarın başlayacak 'İnovasyon' temalı 85. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yer alacak Pınar, tüm tüketicilerini fuara davet ediyor.



Türkiye'nin dört bir yanında 29 yılda üç milyondan fazla çocuğu ücretsiz olarak tiyatroyla buluşturan Pınar Çocuk Tiyatrosu, 85. İEF kapsamında İzmir Sanat Sahnesi'nde 27 – 28 Ağustos 2016 tarihlerinde saat 19:30'da 'Oyun Treni' isimli oyununu sergileyecek. Pınar Çocuk Tiyatrosu bu oyunda sağlıklı yaşam için temizliğin vazgeçilmez olduğunu komik bir dille anlatırken, sporun insan sağlığı ve gelişimi için önemini oyunlar eşliğinde aktarıyor. Aile içi iletişim, arkadaşlık ve dostluk, bilimin hayatımızdaki yerinin farklı skeçlerle anlatıldığı gösteride çocuklarla yarışmalar yapılarak mutlu ve sağlıklı yaşamın önemi vurgulanıyor. Neşeli müziklerle, danslarla, şiirsel bir anlatımla süslenen oyun, minik izleyicilerine keyifli saatler yaşatacak, soru-cevaplarla eğlendirirken öğretecek.



Resim sevgisi



Pınar, Stevie Ödüllü Uluslararası Pınar Resim Yarışması'ndan sonra sanata desteğini resim atölyeleri kurarak devam ettiriyor. Pınar, 26 Ağustos – 4 Eylül 2016 tarihleri arasında İzmir Enternasyonal Fuarı Uzun Havuz Bölümü Sanat Sokağı'nda her gün 18:00 – 22:00 saatlerinde gerçekleştireceği Resim Atölyesi ile çocukların geleceklerini hayal dünyalarıyla birleştirerek resimle anlatmaya davet ediyor. Aktiviteye katılan minik ressamların resimleri 36. Uluslararası Pınar Resim Yarışması'nda değerlendirilecek





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