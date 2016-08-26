Bu yıl oldukça renkli geçecek programlara ev sahipliği yapacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı'na eşine az rastlanır bir sanat gösterisiyle değer katacaklarını ifade eden Tamer Taşkın, Zimbabwe, Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana ve Zambiya'daki insanların günlük hayatlarında başlarından geçenleri, doğdukları günden beri beraber yaşadıkları hayvanları, taş ve ahşap heykellerle yansıttıklarını söyledi.



4 No'lu holde sergilenecek



Afrika'da heykel sanatının çok gelişmiş olduğunu ve yıllardır gerçekleştirdikleri seyahatlerde bu eserleri satın alarak koleksiyon haline getirdiklerini ifade eden Taşkın, 'Afrikalılar el emeği ve göz nuruyla yaptıkları heykellerin seyredenlere ve pozitif enerji verdiğine inanıyor. Koleksiyonumuzda daha çok Afrika'nın vahşi doğasında barınan hayvanların figürlerine sahip heykeller var. Bu özel sergi fuar müddetince, Uluslararası Fuar alanı 4 No'lu holde sergilenecek' dedi.

Türkiye'de sanatın ve sanatçının hak ettiği ilgiyi göremediğini ve bu yüzden heykel sergisini açmak için son derece heyecanlı olduklarını ifade eden Işıl Kumcu ise stantlarına binlerce kişinin ziyaret etmesini beklediklerini söyledi. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın eserleri vatandaşlarla buluşturmak için güzel bir şans olduğunu sözlerine ekleyen Kumcu, 'Buradan tüm İzmirlileri sergimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz. Birbirinden güzel figürleri barındıran heykellerin fuarın gözdesi olacağını düşünüyoruz' diye konuştu.









Anahtar Kelimeler: Güney, Afrika, Cumhuriyeti, İzmir, Fahri

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