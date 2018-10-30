Pullarıyla madalyaları topluyor

57 yaşındaki Filatelist Fevzi Durak Kayar, "Pullar ülkelerin bağımsızlığını ve kültürünü gösterir" dedi

Şefika Bal- Türk pullarının 1843 yılından bu yana tarih sahnesinde yerini almaya başladığını kaydeden Filatelist Fevzi Durak Kayar, "Osmanlı Pulları, Anadolu Hükümeti pulları ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere üç ayrı ana temada pullar elimize geliyor. PTT'ye danışmanlık anlamında ben de bu sergiye yardımcı oluyorum. Benim sergim Kasım'da İnciraltı'nda Gemi Müze'de sergilenecek. Çocukluğumdan beri pul koleksiyonlarına karşı bir ilgi duyuyorum ancak çocukken herkesin koleksiyonu vardır. Herkes çoçukluğunda bir şeyler biriktirir ama bunları neden yaptığını, nasıl profesyonelleşeceğini bilmeden yapar. Benim de öyle başlamıştı, 13 yıldır artık iyice profesyonelleşmiş biçimde çalışmaya başladım. 1 hafta önce 2018 Trabzon Milli Pul Sergisi'nde Çanakkale Savaşı koleksiyonumla madalya kazandım. Daha önce de milli yarışmalarda aldığım madalyalarım var" sözlerini kaydetti.

'Pul kültürdür'

Pulların ülkelerin kültüründe ve tanıtımında çok etkili olduğunun altını çizen Filatelist Kayar, "Devletler bağımsızlığını göstermek için her zaman pullar basar ve bunlara büyük önem yükler. Bu sene yapılan bir yarışmada Edirne Uzunköprü pulu madalya kazandı. Bu tür pullar ve yarışmalar sayesinde ülkeler kültürlerini tanıtma imkanı da buluyor" diye konuştu.

Kayar, "Herkesin kendisine göre bir hobisi vardır ve yaş ilerledikçe daha da ortaya çıkar. Benim de öyle oldu. Pul tüccarlarından pulları satın alarak veya diğer filatelistlerle takas yaparak koleksiyonlarımızı tamamlıyoruz. Bazen yurtdışından, mezatlardan da aldığımız oluyor. 5 liraya da pul var, 5 bin liraya da pul var. Pulun koleksiyona girmesi için de zarf ve ilk gün damgası gerekiyor. Pulların çıktığı ilk gün özel pul damgaları olur, bunlar çok özel şeylerdir çünkü kısa süreliğine kullanılır. Bir koleksiyon için de bunlar çok değerlidir, yoksa pul, zarf veya damga tek başına bir anlam ifade etmiyor" diye belirtti.