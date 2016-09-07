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    • Radyo ve Demokrasi Müzesi, Avrupa'da ilk 16'ya girdi

    Konak Belediyesi'nin İzmir'e kazandırdığı 5 butik müzeden biri olan Radyo ve Demokrasi Müzesi, siyasi ve tarihi müzeler kategorisinde Avrupa'nın en iyi 16 müzesi arasına girdi

    07 Eylül 2016 Çarşamba 13:16
    Radyo ve Demokrasi Müzesi, Avrupa'da ilk 16'ya girdi
    Avrupa Müzeler Akademisi'nin (EMA) düzenlediği yarışmada Türkiye adına finale kalan tek müze olan Konak Belediyesi'nin Radyo ve Demokrasi Müzesi, Midilli'de gerçekleşen ve dünyaca ünlü müzelerin katıldığı ödül töreninde yer aldı. Midilli'deki törende Konak Belediyesi Müzeler Koordinatörü Mehmet Kahraman, Radyo ve Demokrasi Müzesi'nin tanıtımını içeren bir de sunum gerçekleştirdi. Radyo ve Demokrasi Müzesi Danışmanı Prof. Dr. Huriye Kuruoğlu ve müzenin tasarımını gerçekleştiren Esra Acar'ın da katılım gösterdiği etkinlikte Radyo ve Demokrasi Müzesi elde ettiği bu başarıyla Avrupa'nın önemli müzeleri arasına girmiş oldu. Konak Belediyesi'nin Radyo ve Demokrasi Müzesi'nin yanı sıra Kadın Müzesi, Mask Müzesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi ile Neşe ve Karikatür Müzesi bulunuyor. Girişlerin ücretsiz olduğu müzeler dönem dönem çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Konak, Belediyesinin, İzmire, Kazandırdığı, 5

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