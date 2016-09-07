Haber Kaynağı: DHA

Avrupa Müzeler Akademisi'nin (EMA) düzenlediği yarışmada Türkiye adına finale kalan tek müze olan Konak Belediyesi'nin Radyo ve Demokrasi Müzesi, Midilli'de gerçekleşen ve dünyaca ünlü müzelerin katıldığı ödül töreninde yer aldı. Midilli'deki törende Konak Belediyesi Müzeler Koordinatörü Mehmet Kahraman, Radyo ve Demokrasi Müzesi'nin tanıtımını içeren bir de sunum gerçekleştirdi. Radyo ve Demokrasi Müzesi Danışmanı Prof. Dr. Huriye Kuruoğlu ve müzenin tasarımını gerçekleştiren Esra Acar'ın da katılım gösterdiği etkinlikte Radyo ve Demokrasi Müzesi elde ettiği bu başarıyla Avrupa'nın önemli müzeleri arasına girmiş oldu. Konak Belediyesi'nin Radyo ve Demokrasi Müzesi'nin yanı sıra Kadın Müzesi, Mask Müzesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi ile Neşe ve Karikatür Müzesi bulunuyor. Girişlerin ücretsiz olduğu müzeler dönem dönem çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.