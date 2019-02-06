Rafadan Tayfa “Rafadan Her Notadan” müzikali sahnelenecek

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde Rafadan Tayfa “Rafadan Her Notadan” adlı çocuk oyunu sahnelenecek. Oyun, 9 Şubat saat 13:00 ve 15:00 seanslarında gösterilecek

Rafadan Tayfa “Rafadan Her Notadan” müzikali sahnelenecek
06 Şubat 2019 Çarşamba 15:50

Çocukların sosyalleşmesi için eski mahalle oyunlarını ve takım ruhunu anlatan çizgi karakter projesi, canlı olarak seyirciye sunulacak. “Eğer güzel ülkemizi daha önce hiç görmemiş bir kişiye anlatmak isteseniz ne yapardınız?” sorusuyla maceraya atılan Akın ve arkadaşlarının yaşadıklarını anlatacak müzikalde, Türkiye’nin güzelliklerini en doğal haliyle görüp, gelenekleri, kültürü ve değerlerini samimilikle, özgün şarkılar ve müziklerle seyirciye sunacak.

Etiketler; #Rafadan Tayfa #Rafadan Her Notadan #müzikal #ege üniversitesi #atatürk kültür merkezi #çocuk oyunu
Önceki Haber
CHP başkan adayı Kayalar: İlçeye barışı getireceğiz
Sonraki Haber
Fatih Terim'in babası yaşamını yitirdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.