Roland, markası için yaptığı yılın en büyük müzik organizasyonunun açılış bestesini ünlü Türk besteci Rahman Altın'a yaptırdı.



Dünyanın en büyük elektronik müzik enstrümanları üreticisi Roland, 44. kuruluş yılı için, 9 Eylül'de tüm dünyadan izlenen, 8 ülkeyi kapsayan 24 saatlik bir müzik festivali ve 60 yeni ürünün tanıtımın yapıldığı dev organizasyon gerçekleştirdi. “Roland 909 Day” adını taşıyan, 5 milyon kişi tarafından online izlenen ve bir gün boyunca Tokyo, Berlin, Brüksel, Paris, Toronto ve New York'da süren dev müzik şöleni, Los Angeles da düzenlenen büyük parti ile son buldu.



Roland Amerika başkan yardımcısı Brian Alli'nin ''Olağanüstü bir performans" olarak nitelendirdiği, Rahman Altın'ın bestelediği ve canlı performansını gerçekleştirdiği açılış parçası; dünyaca ünlü sanatçılar ve prodüktörlerden oluşan 1,000 V.I.P. davetli ve tüm dünya tarafından izlendi. Parçanın bitiminde, herkes büyülenmiş bir şekilde sanatçımızı, tebrik ve alkış yağmuruna tuttu.



Roland, davetliler ve izleyenler tarafından büyük beğeni alan besteyi, yeni ürünlerinin lansmanında kullanmak üzere Rahman Altın ile anlaşma imzaladı.



Rahman Altın aynı gecede, Grammy (Recording Academy) organizasyonu kapsamında gerçekleşen müzik yardımı projesi (Music Cares) için açık arttırma ile satılacak ürünleri imzaladı. Satılacak ürünlerden edilen gelirler ile yardıma ihtiyacı olan müzisyenlere ve müzik eğitimi gören gençlere destek hedefleniyor.



Rahman Altın, geçtiğimiz aylarda Türk Hava Yolları, Turkcell, Arçelik, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Axess gibi dev markalarımızın reklam müziklerini besteledi.



Sanatçı, bugünlerde yeni bir Holywood film müziği yaparken, ''Mürg-i Dil'' adındaki yeni projesine de start verdi. İstanbul'da ve dünyada 7 başkent'te yapılacak konserleri için yoğun bir çalışma içinde olan Altın, bu konserlerin ülkesine, milletine ve geçmişimize bir vefa borcu olduğu bilinciyle hareket ederken, milli beraberlik ve birliğimizi daha da sağlamlaşmasına katkı sağlayacağı için onur duyuyor.



Mürg-İ Dil, 3 bölümden oluşuyor, 1. Bölüm “Miras”, 2. Bölüm “Epik Masallar”, 3. bölüm “Dünyanın Kapıları”.



Rahman Altın halen, Los Angeles ve İstanbul stüdyolarında çalışmalarına devam ediyor.



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