Resim öğretmenlerinin sergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi 1997 Resim-İş Eğitimi Bölümü akademisyenleri ve mezunlarından 44 sanatçı bir arada sergi açtı. Çok sayıda karma eserin bulunduğu sergi Tarihi Havagazı Fabrikası'nda sanatseverleri bekliyor.

Resim öğretmenlerinin sergisi
19 Mart 2019 Salı 12:57

Halil Özcan - Küratörlüğünü sanatçı Mona Muzo'nun (Muzaffer Şağban Bektaş) yaptığı, 11 akademisyen ve 33  mezundan oluşan 44 sanatçının yer aldığı karma sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Açılış konuşmasını yapan Küratör Mona Muzo, "Biz bugün ne memur, ne öğretmen ne de ebeveyniz. Kimliklerimizin hepsinden soyunup salt birer sanatçı olarak çıktık karşınıza. Fakülteden mezun olduktan sonra başlayan uzun hayat yolculuğunda kimi arkadaşlarım yoğun özverilerle ciddi mücadeleler vererek sanat yaşamına devam ederken kimi arkadaşlarım da yaşamın ağır temposu içinde üretmeye ara vermek zorunda kaldı. Bir sanatçı için en zoru da bu değil mi?" dedi.
Birlik olmaktan güç almak için Buca İstasyon Grubu'nu kurduklarını kaydeden Muzo, "Hepimiz için büyük mutluluk kaynağı olduğu inancındayım. Ve işte bu ilk sergi ile hareket zamanı başladı" diye konuştu.

Sergide 5 eseri bulunan resim öğretmeni Dilek İşinekoş Fidancı, "97 mezunları olarak bu işe adım attık. Normalde resim öğretmenliği yapıyorum. Üretmek her daim hayatımızda olsa da burada daha da işin içine girdik. İlk sergimiz, devamı gelecek diye umut ediyoruz. Sanatçıların çoğu resim öğretmeni. Buca Eğitim Fakültesi hocalarımız da var" diye konuştu.

Karma sergi, 24 Mart'a kadar İzmir Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda sanat severlerle buluşacak.

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