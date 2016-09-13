AYŞE HATUN ÖNAL İLE DÜET

Haber Kaynağı: DHA

'Çiçek ve çocuk' temasıyla açılan Türkiye'nin ilk EXPO'su EXPO 2016 Antalya, dünya yıldızlarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. 9 Eylül'deki Elton John konserinin ardından bu kez aynı sahnede Latin pop müziğinin sevilen ismi Ricky Martin sahne aldı. Hit olmuş onlarca şarkısı kadar sahne performansıyla da beğenilen şarkıcı, Kurban Bayramı'nın ilk günü EXPO 2016'ya gelen on binlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı.'One World Tour' adlı dünya turnesi kapsamında EXPO 2016 Antalya Kır Aktivite alanında sahne alan sanatçıya 4 kadın, 4 erkek dansçı eşlik etti. Her şarkı arasında kostüm değiştiren Ricky Martin, sesi kadar dansları ve sahne şovuyla da ilgi odağı oldu. 'TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM'Türkiye'nin kariyerinde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen sanatçı, “Birkaç ay önce bana bazı kişiler 'Ricky Türkiye'ye gidiyorsun. Bu çok tehlikeli' dedi. Ben Türkiye'yi çok seviyorum ve buraya bir daha bir daha geldim. Türkiye benim kariyerimde ve hayatımda çok çok önemli. Bu ülkeyi çok seviyorum" dedi.Türk hayranlarına sevgisini Türkçe 'Teşekkür ederim Türkiye' sözleriyle dile getiren sanatçı, “Ben bu gece bütün problemleri, hayatınızdaki, okuldaki, evdeki, işteki bütün problemleri unutmanız için buradayım. Ben buradayım çünkü ben özgür olmak istiyorum. Sizler de bu gece özgür olmak istiyor musunuz? Bugün İspanyolca, İngilizce ya da herhangi bir dilde, aşkın dilinde iyi zaman geçirmek için buradayım ve umuyorum ki sizler de çok iyi zaman geçireceksiniz" diye konuştu.Konserin sürprizi ise Ricky Martin'in 'Adios' adlı şarkıda Ayşe Hatun Önal ile yaptığı düet oldu. İkili şarkıyı, Ricky Martin'in geçen yıl çıkardığı 'A QuienQuiera Escuchar - Turkish Edition' albümü için seslendirmişti. Ricky Martin şarkıyı İngilizce seslendirirken, Ayşe Hatun Önal ise Türkçe söyledi. İkilinin düeti beğeniyle dinlendi.Gramy ve Latin Gramy başta olmak üzere çok sayıda ödül sahibi olan Ricky Martin, konser boyunca 'Maria', 'Livin' La Vida Loca' gibi sevilen şarkılarını da hayranlarıyla birlikte söyledi. 2 saat süren konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi.