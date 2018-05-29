Sabahattin Ali anısına

İzmir Büyükşehir Belediyesi, usta şair ve yazar Sabahattin Ali’yi vefatının 70. yılında etkileyici bir programla anacak. Gazeteci Nebil Özgentürk’ün yönettiği “Kayıp Kemiklerin İzinde” isimli belgesel gösteriminin yapılacağı gecede Aysun-Ali Kocatepe de Sabahattin Ali’nin şarkılarını seslendirecek. 31 Mayıs’ta AASSM'de ücretsiz gerçekleştirilecek geceye, usta yazarın kızı Filiz Ali de katılacak

Türk edebiyatının klasikleri arasına giren Kürk Mantolu Madonna ve Kuyucaklı Yusuf gibi pek çok önemli roman, öykü ve şiirin yazarı olan Sabahattin Ali, ölümünün 70. Yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenecek etkileyici bir programla anılacak. Gazeteci Nebil Özgentürk’ün yönettiği , “Kayıp Kemiklerin İzinde” belgeselinin gösteriminin yapılacağı geceye, Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali de katılacak. 31 Mayıs Perşembe saat 19.30’da Büyük Salon’da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek programda, Aysun-Ali Kocatepe çifti de Sabahattin Ali şarkılarıyla sahne alacak.

Kayıp kemiklerin izinde

Gazeteci-Yazar Nebil Özgentürk, hazırladığı belgeseli şöyle anlattı:

“Tam 70 yıl geçti, cesedi hala bulunamadı. 1948’de faili meçhul cinayete kurban gitti Sabahattin Ali... Geride şiirleri, şarkı olmuş dizeleri, muhteşem roman ve hikayeleri, araştırmaları, uğruna canını verdiği memleket sevgisine dair fikirleri kaldı. Katledilmeden önce 'Filiz hiç üzülmesin' demişti yaşadığı baskılara ve acılara dair... 70 yıl sonra kızı Filiz Ali’yle, zalimce öldürüldüğü Istranca Ormanları’nın derinliklerine yolculuk yapıldı. Kayıp ve hiç bulunamayan kemiklerin izinde! Bu belgesel Sabahattin Ali trajedisini ve Filiz Ali’nin bu hüzünlü yolculuğunu anlatıyor” diyor.

Hala çok popüler

Sabahattin Ali, 25 Şubat 1907’de Eğridere’de doğdu. 2 Nisan 1948'e, Kırklareli’de vefat etti. Edebi kişiliğini toplumcu gerçekçi bir düzleme oturtarak yaşamındaki deneyimlerini okuyucusuna yansıttı ve kendisinden sonraki cumhuriyet dönemi Türk edebiyatını etkileyen bir figür hâline geldi. Daha çok öykü türünde eserler verse de romanlarıyla ön plana çıktı. Romanlarında uzun tasvirlerle ele aldığı sevgi ve aşk temasını, zaman zaman siyasi tartışmalarına gönderme yapan anlatılarla zaman zaman da toplumsal aksaklıklara yönelttiği eleştirilerle destekledi. Kuyucaklı Yusuf (1937), İçimizdeki Şeytan (1940) ve Kürk Mantolu Madonna (1943) romanları Türkiye’deki edebiyat çe vrelerinin takdirini toplayarak hem 20. yüzyılda hem de 21. yüzyılda etkisini sürdürdü. Ali'nin romanları hala en çok okunan eserler arasında yer alıyor.