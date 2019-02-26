Sabahattin Ali, Buca'da anıldı

Türk edebiyatının klasikleri arasına giren 'Kürk Mantolu Madonna' ve 'Kuyucaklı Yusuf' gibi pek çok önemli roman, öykü ve şiirin yazarı olan Sabahattin Ali, 112. Doğum gününde Buca Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle anıldı.

Sabahattin Ali, Buca'da anıldı
26 Şubat 2019 Salı 13:44

Türk edebiyatının usta kalemi Sabahattin Ali 112. doğum gününde Buca'da unutulmadı. 'Değirmen', 'Kağnı', 'Ses', 'Yeni Dünya', 'Sırça Köşk', adlı öykü kitapları, 'Kuyucaklı Yusuf', 'İçimizdeki Şeytan', 'Kürk Mantolu Madonna' romanları ve 'Dağlar ve Rüzgâr' adlı şiir kitaplarıyla hafızalara kazınan, unutulmaz yazar Sabahattin Ali, Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen muhteşem etkinlikle anıldı.

Eserleri dağıtıldı

1948 yılında faili meçhul cinayete kurban giden Sabahattin Ali'nin yaşamını anlatan video gösterimi ile başlayan etkinliğin sunuculuğunu Mustafa Onur Atacan yaptı. Atacan, Sabahattin Ali'nin yazdığı öykü ve şiirleri usta yazarın yaşamından kesitlerle harmanlayarak sanatsever Bucalılara anlattı.

Bucalıların yoğun ilgi gösterdiği anma etkinliğinde usta kalemin Kürk Mantolu Madonna, İçimizdeki Şeytan ve Kuyucaklı Yusuf isimli eserleri Bucalı sanatseverlere dağıtıldı.

Etiketler; #Sabahattin Ali #Türk edebiyatı #buca
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