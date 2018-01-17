Sanat dostu başkan Gönenç seçildi

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen Anadolu Tiyatro Ödülleri İstanbul Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılan törenle sahiplerine verildi. Törende Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç “Sanat Dostu Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü

Ödül törenine Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, TOBAV kurucularından sinema ve tiyatro sanatçısı Tamer Levent, İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçısı Mert Turak’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sinema ve tiyatro sanatçısı katıldı.



Düzenlenen törende Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç “Sanat Dostu Belediye Başkanı” ödülünü tiyatro ve sinema sanatçısı Altan Gördüm’ün elinden aldı. Sahnede bir konuşma yapan Başkan Gönenç; “Öncelikle bugün 15 Ocak ve büyük usta Nazım’ın doğum günü. Kendisini saygı ile anıyorum. Benim için çok özel ve anlamlı bir ödül. Bu ödülü de henüz bir yaşında olan Bergama Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda ki genç arkadaşlarım ile paylaşıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Ödül töreninde bir konuşma yapan Tiyatro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nazif Uslu ise; 4. Anadolu Tiyatro Ödülleri, kapsamında yıl boyunca gerçekleşen tiyatro çalışmalarının, seçici kurul tarafından değerlendirilerek, en etkili tiyatro çalışmaları ve eserlerinin ödüllendirildiğini söyledi.



ÖDÜL ALANLAR



"Sanat Dostu Belediye Başkanı" Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'e,"Yılın Tiyatro Adamı Ödülü" Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'a, "Tüm Zamanlar Tiyatro Hareketi Ödülü" Orçun Masatçı'ya ve "Uluslararası Tiyatro Ödülü" ise Kosova Prizren'den Nafiz Gürcüali Türk Tiyatrosu'na takdim edildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları prodüksiyonu olan "Sızı” adlı oyun, işlediği tema ve reji başarısı nedeniyle "Yılın En İyi Projesi" ödülünü aldı. İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı olan "Romeo ve Juliet" adlı oyun da "Yılın En İyi Prodüksiyonu Ödülü"ne layık görüldü. "Yılın En iyi Çocuk Tiyatrosu Ödülü" Çizgi Kukla Tiyatro'ya, "Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Tüm Zamanlar Emek Ödülü", Turgut Denizer ve Ümit Denizer'e, "Tiyatro'da En İyi Sosyal Sorumluluk Çalışması Ödülü", Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na verildi. "Tüm Zamanlar Tiyatro Ödülü" Nedim Saban, köy tiyatrosu alanında yaptıkları çalışmalarıyla "Yılın Köy Tiyatrosu" Kaynaklar Köyü Bizim Tiyatrosu, tiyatro oyun yazarı dalındaki ödüle ise oyun yazarı Hülya Karakaş ve Halit Karaata'ya, "Yılın Dramaturg Ödülü" ise Gökhan Aktemur'a verildi.



EN İYİ OYUNCU ÖDÜLLERİ



Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oynadığı başarılı oyunlar nedeniyle "Yılın En iyi Kadın Oyuncusu" ödülünü Hasibe Aygül Özgür ve İBB Şehir Tiyatroları'nda "Karıncalar" adlı oyunda gösterdiği performans nedenle "Yılın En iyi Erkek Oyuncu" ödülünü ise Mert Turak aldı.



Ayrıca "Anadolu Tiyatro Ödülleri" seçici kurulu, tiyatronun her biçimde belgelenmesi ve geleceğe aktarılması nedeniyle, "Darülbedayi İlk Çeyrek Belgeseli”ni çekip geleceğe aktaranlara "Tiyatro Belgeseli Ödülü"nü verdi. Ödülü, yönetmen yardımcısı Abdullah Topal aldı. "Tiyatroya Kazandırılan Sahne -Mekan Ödülü" Van'da yaptıkları mekan çalışmaları nedeniyle Mesut Irk'a, "Dış ilişkiler ve Organizasyon Başarı Ödülü" Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmen Asistanı Gizem Kutlu Yıldır'a ve "En İyi Basın İletişim Ödülü" ise Giresun Belediyesi Basın yayın Danışmanı Mustafa Öztürk'e takdim edildi. "Tiyatro Yayıncılığı Özel Emek Ödülü", tiyatro sanatına verdiği katkı nedeniyle "Yeni Tiyatro Dergisi"ne ve derginin Genel Yayın Yönetmeni Yrd. Doç. Dr. Sayın Erbil Göktaş'a, "Tüm Zamanların En İyi Radyo Ödülü" Yön Radyo'ya, "Tüm Zamanlar Radyo Programı Ödülü" de TRT İstanbul Radyo Müdürü Dr. Kenan Bölükbaş'ı "Gecenin İçinden" radyo programıyla ödüle layık görülen isim oldu.