Sanat kitaplarına ulaşamayınca kendi kitabevini açtı

Öğrencilik yıllarında sanat kitaplarına ulaşmada zorluk çeken Ayşin Özben'e kitabevi sahibi oldu. Mezun olduktan sonra, sanatla ilgilenen herkesin ulaşabileceği nitelikli ve kaliteli yayınların bulunduğu, özel bir kitabevi açmak hedefleyen Özben, Narlıdere'de Eylül Sanat Kitabevi'ni sanatseverlerle buluşturdu

Üniversitede 'arkeoloji ve sanat tarihi' eğitimi alan Ayşin Özben, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nin karşısındaki Eylül Sanat Kitabevi'nin ortaya çıkma düşüncesini şöyle anlattı:



"Üniversitede okurken sanat kitaplarına ulaşmak bizler için adeta imkansızdı. Üstelik bunlar bizim için oldukça önemli, kaynak kitaplardı. Ulaşabildiklerimiz; kütüphanelerde bulunan sınırlı sayıdaki kaynaklar ve hocalarımızın yurtdışı seyahatlerinden getirdikleri daha önce görmediğimiz, nitelikli yabancı yayınlardı. Mezun olduktan sonra sanatla ilgilenen herkesin ulaşabileceği nitelikli ve kaliteli yayınların bulunduğu, özel bir kitabevi açmak istedim. Bu düşünceyle 15 Eylül 2015 günü kitabevimi açtım."



Amacının öğrencilerle birlikte sanata ilgi duyan herkesin yerli ve yabancı kaynaklara ilk elden ulaşmalarını sağlamak olduğunu belirten Ayşin Özben, ikinci yılını dolduran kitabevinin gelen talepler doğrultusunda daha geniş kitlelere ulaştığını söyledi. 2017 yılı başında bir diğer hedefim olan yayıncılık sektörüne adım attığını anlatan Özben, "Kitap portföyümüz de buna paralel olarak gelişti ve çeşitlendi. Herkese ve her yaşa hitap eden samimi ve güler yüzlü bir ortam yaratarak okuyucu memnuniyetini merkeze aldık" dedi.