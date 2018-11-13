Sayısız sergi açıp ödüller alan resim sanatçısı Prof. Mustafa Pilevneli elli yılı aşkın sanat yaşamıyla Türkiye'deki sanatı değerlendirerek 'Sanatçıları küstürdük. Sanat devlet politikası olmalı' dedi

Kasım ayı boyunca Selçuk Yaşar Sanat Galeri'nde 28 eserini İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunan usta resim sanatçısı Prof. Mustafa Pilevneli, Türkiye'nin sanatçıya bakış açısını değerlendirerek isyan etti. Türkiye'de sanatçıların küstürüldüğünü belirten Pilevneli, sanatın devlet politikası haline gelmesi gerektiğini söyledi.

İçim yanıyor

Türkiye'de ressamların, müzisyenlerin, tiyatrocuların ve heykeltraşların küstüklerini söyleyen Pilevneli isyan ederek bu durumdan içinin yandığını söyledi. Pilevneli "Bugünkü Türkiye'de sanat devletin politikası içinde yer almalı. Devlet önce bana ve diğer sanatçılara sahip çıkacak. Devlet sergilerinde önceden ödüller verilirdi, devlet sizden en az 10 tane resim satın alırdı. Bu aldığı resimleri müzesinde sergilerdi. Şimdilerde gazetelerde sayfa sayfa futbol haberleri verilirken sanatla ilgili tek bir kelime bile yok. Sanatçıları zaten küstürdük. Bu konuda ressam, müzisyen, tiyatrocu, gazeteci, heykeltıraşı hepsi küstü. Heykelleri yıktık yahu, beni konuşturmayın. Çünkü hepsi arkadaşım ve benimde içim yanıyor" dedi.

İzmir sanatta çok ilginç günler yaşıyor

İzmirle bağlantısının çok eski günlere dayandığını söyleyen Pilevneli, bugünlerde İzmir'in sanat konusunda çok ilginç günler yaşadığını belirtti. Pilevneli "Benim İzmir ile bağlantılarım çok eskiye dayanıyor. İzmir'de hayatımın en ilginç sergisini gerçekleştirdim. Arkas'ın müze evine dönüştürdüğü bu evde resim sergimin gerçekleşiyor oluşu beni çok mutlu ediyor. Küçücük çocuklar binbir gece masalları gibi geçen bu sergiyi herhalde unutamayacaklardır. İzmir sanat konusunda çok ilginç günler yaşıyor. Ben İzmir'de sanattaki coşkuyu İstanbul'a göre daha fazla görmekteyim. Atatürk ile ilgili açılan büyük resim sergileri olsun, Arkas'ın deniz müzeleri olsun bunları hep ziyaret ettik ve çok başarılı işler. İzmir'de tanıdığım o eski ustalar bir bir göçtüler. Açık söyleyeyim bugünkü genç kuşağı pek tanımıyorum. Bir de Fahri Süren'i tanıyorum, onunla da bazen jürilerde bulunmuştuk" dedi.

Türkiye'de yıkılan sanat eserleri hakkında Pilevneli "Mehmet Aksoy'un koskoca anıtını yıktılar. Yahu bir sanat eseri yıkılır mı? Kötü olabilir, kötü oldu dersin. Ancak bir sanat eseri yıkılamaz" diye konuştu.