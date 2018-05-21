Sanatla uğraşmak imkansızlaştı

Tiyatro ES-5, 2004 yılında bir grup Eğitim-Sen'li öğretmen tarafından İzmir'de kurulurken, 2010 yılından bu yana Polat İnangül yönetmenliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Amatör ruhla profesyonel disiplinle çalışan tiyatro grubu eğitimci olmayan ancak tiyatro grubuna katılmak isteyenlere de kapılarını açarak, yoluna devam ediyor. Oyunun yönetmeni İnangül, '14 yıldır sahnelerde olan ekibimiz, eleştirel dünya bakışını izleyicilere oyun olarak yansıtma gayreti içerisinde çalışıyor. Aldığımız alkışlar ve ödüller bizi mutlu ediyor, onurlandırıyor' dedi

Gamze Geçer- Polat İnangül, aldıkları ödül için seyircilere teşekkürlerini sunarak, 'Amatör ruhla, profesyonel disiplin ile öğretmen arkadaşlarımızla okul dışında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 14 yıldır sahnelerde olan ekibimiz, eleştirel dünya bakışını izleyicilere oyun olarak yansıtma gayreti içerisinde çalışıyor. Aldığımız alkışlar ve ödüller bizi mutlu ediyor, onurlandırıyor. Sanatla uğraşmanın gittikçe imkânsızlaştığı bir dönemde zoru başarmaya çalışıyoruz. Provalarımızı yapacak salon bulmakta büyük zorluk yaşıyoruz. Dekor, kostüm gibi önemli ihtiyaçlarımızı kendimiz gidermeye çalışıyoruz. Eğitim-Sen 5 Nolu şubemizin destekleri ile sorunlarımızı aşmaya, her yıl daha iyi bir oyun çıkarmaya gayret ediyoruz. Bu güne desteklerini bizlerden esirgemeyen başta sendikamıza, dostlarımıza ve değerli seyircilerimize teşekkür ediyoruz' şeklinde konuştu.

Sorunları sahneye taşıyoruz

Öğretmenlerin bir araya gelerek oluşturduğu ES-5 adlı tiyatro gurubunun yönetmine olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen İnangül konuşmasına şu şekilde devam etti, 'Sadece seyircilerin beğeni ve oyları ile belirlenen, Direkler Arası Seyircileri Kurum Ödülü'ne layık görüldü. Eğitim-Sen 5 Nolu Sendikaya ve destek verdiği tiyatro ES-5'e ödül veren izleyiciler, 'Joko'nun doğum günü' adlı oyununu çok beğendiğini ortaya koymuş oldu. Tiyatro ES-5 olarak çeşitli tiyatro festivallerine katılarak oyunlarımızı farklı illerdeki seyircilerle de buluşturuyoruz. Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV)'ın Ankara ve İzmir'deki Festivallerine; Elma Hırsızları, Bir Efes masalı, Azizname'15, Sevgili Doktor oyunları ile katıldık. Eleştirel senaryolar ile dünyadaki sorunları mizahi bir dille sahneye taşıyoruz.' Direklerarası Seyircileri'nin oluşturduğu 'Halk Jürisi' üyeleri, 2017 - 2018 Tiyatro Sezonunda Ege Bölgesinde sahne alan oyunları seyrederek; performans, tasarım ve yapımlar kategorilerinde başarılı olarak değerlendirdiği projeleri ödüllendiriyor.

'Joko'nun Doğum Günü'

Çağdaş sanatın önemli isimlerinden Fransız yazar Roland Topor'un 'Joko'nun Doğum Günü' adlı eseri, kapitalist sistemin insan bedenini ve zihnini kontrol altına alma hırsını, ezen-ezilen ilişkisi üzerinden, absürd anlatım biçimiyle ortaya koyuyor. Oyunda bir tamirhanede işçi olarak çalışan Joko'nun başından geçen olaylar karamizah tarzında anlatılıyor. Oyun, insanın başkalarını sırtında taşımayı kabul etmesiyle başlayan benliğini kaybetme sürecini, acı çekme, acı çektirme ekseninde seyirciye sunuyor.