Saramago'nun 'Görmek'i çarşamba günü satışa çıkıyor

Kırmızı Kedi Yayınevi, Nobel ödüllü Portekizli yazar, şair, oyun yazarı ve gazeteci Jose Saramago'nun 'Görmek' isimli kitabını Çarşamba gününden itibaren kitapseverlerle buluşturuyor

Yazarın 'Körlük' isimli eserinin ardından kaleme aldığı 'Görmek' ilk olarak 2008 yılında okurlarla buluştu. Bir çağ eleştirisi olan eser, demokrasinin kırılganlığı ve hükümetlerce saptırılması üzerine yazılmış bir taşlama. Kitabın içeriği ise şöyle: Adı bilinmeyen bir ülkede seçim yapılıyor, sandıklar kuruluyor. Ancak oyların büyük çoğunluğu boş çıkıyor. Hükümet bir komplo şüphesiyle teyakkuza geçerek bu beklenmedik durumu siyasal düzenin çarkları içinde öğütmeye çalışıyor; sonuç alamayınca da çareyi sıkıyönetim ilan ederek kenti terk etmekte buluyor. Fakat beklentinin aksine, düzenin yokluğunda düzensizlik baş göstermeyince, onu çıkarmak da yine siyasal erke düşüyor.



Yapıtları 25 dile çevrilmiş, satış rakamları sadece Portekiz'de iki milyonu aşmış Saramago, 1998 yılında da Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi oldu. Yazarın Kırmızı Kedi Yayınevi’den çıkan diğer kitapları; Kabil, Bütün İsimler, İsa’ya Göre İncil, Çatıdaki Pencere, Yitik Adanın Öyküsü, Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş, Baltasar ile Blimunda, Filin Yolculuğu, Kopyalanmış Adam, Bilinmeyen Adanın Öyküsü, Mağara, Defterler, Ölümlü Nesneler, Mızraklar, Mızraklar, Tüfekler, Tüfekler, Lizbon Kuşatmasının Tarihi, Körlük, Dünyanın En Büyük Çiçeği ve Suların Sessizliği şeklinde sıralanıyor.