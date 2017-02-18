Şarkılar Bornova için dile geldi

Bornova Belediyesi’nin düzenlediği “Bornova’nın Şarkıları” yarışmasında ilk 10’a giren eserler belirlendi. Bornova’yı anlatan ölümsüz bir eser ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan 36 eserin söz yazarı ve bestecisi kahvaltıda biraraya geldi. Jürinin belirlediği ilk 10 eseri Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila açıkladı

Bornova Belediyesi’nin düzenlediği her yaştan besteciye açık olan “Bornova’nın Şarkıları” yarışmasında ilk 10’a giren eserler belirlendi. Birinciye 8 bin, ikinciye 5 bin üçüncüye ise 3 bin Türk Lirası’nın ödül olarak verileceği yarışmaya katılan söz yazarları ve besteciler Down Kafe’de düzenlenen kahvaltıda biraraya geldi.



Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Görevlileri Yrd. Doç. Dr. Ali Maruf Alaskan, Dilek Şafak Çakar, Atabey Aydın, Sami Büyüköztekir ile Bornova Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı Ümit Tunçağ’dan oluşan jürinin belirlediği ilk 10 eseri Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila açıkladı. Besteci ve söz yazarlarının sonraki yıllarda de devam edecek yarışmayla ilgili öneri ve dileklerini de açıkladığı buluşma, yarışmaya katılan eserlerin çalınmasıyla renklendi.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, yarışmacılara katılımlarından dolayı teşekkür ederek, yarışmanın finali için eser sahiplerine başarılar diledi. Başkan Atila, “Bornova’nın değerlerini tanıtmak, bu değerleri ölümsüzleştirmek istiyoruz. ‘Bornovalı Olma’ ruhunu pekiştirmek için müziğin büyüsünden faydalanmak istiyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz şarkı yarışmasına katılan tüm eser sahiplerine teşekkür ediyorum” dedi. Bornova Şarkıları Yarışması’na katılanların kent kültürüne çok önemli bir katkıda bulunduğunu söyleyen Başkan Atila, “Yıllar geçtikçe bu eserlerin Bornovamıza katkısı daha çok ortaya çıkacaktır. İlçemizin sporda, sanatta, kültürde, tiyatroda en iyi yerde olmasını istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz” diye konuştu.



Yarışma’da birinciye 8 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin Türk Lirası, jüri özel ödülü ve 7 adet mansiyon ödülü verilecek.











