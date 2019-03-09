Şarkılarının öykülerini paylaştı

25. İzmir Avrupa Caz Festivali'nde AASSM Küçük Salondaki konsere İstanbul Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi işbirliği ile katılan Irina Sarbu Band, salonu tamamen dolduran dinleyicilerine 90 dakikalık muhteşem bir konser verdi.

Sıra dışı bir vokal olarak tanınan Irina Sarbu, 15 yıldır birlikte çalıştıkları arkadaşları Puiu Pascu (piyano), Ciprian Parghel (kontrbas) ve Tudor Parghel (davul) ile sahnede coştu ve coşturdu. Scat'leriyle ilgi çeken Sarbu her şarkısının kısa öykülerini anlattı, repertuarını caz, etnik caz, samba, bossa nova, Arjantin tango, Rumen müziği, Fransız müziği örnekleriyle süsledi.

Konser sırasında birbirleriyle sürekli iletişim halinde olan Dörtlü, zaman zaman birlikte söyledi, bazen de birbirlerinin çalgılarını çaldı. Irina'nın elektronik davulla yaptığı kısa şov alkış aldı. Konserin sürprizi Irina Sarbu Band'in 90 dakikanın sonunda dinmeyen alkışlara hep birlikte coşkulu bir Romen halk Dansı ile teşekkür etmesi oldu.

26. İzmir Avrupa Caz Festivali, bu akşam AASSM Küçük Salonda Timuçin Şahin yönetiminde Yaşar Üniversitesi Caz Ensemble Konseri yapılacak. Konserin davetiyeleri bedelsiz olarak AASSM Gişesinden alınabilir.