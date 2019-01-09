Selçuk'ta Türk müziği konseri

Selçuk Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nin kursiyerleri Selçuk Efes Kent Belleği'nde bir konser verdi.

Yasin Çetin - Selçuk Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Müzisyenleri Murat Gezer ve Kamber Karameşe'nin eğitmenliğinde çalışan kursiyerler keman, darbuka, bağlama ve ney gibi enstrümanlarla Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini icra etti. Konserde Murat Gezer ve Kamber Karameşe'nin performansları da beğeni topladı.

Anadolu kültürü

Konser sonunda katılımcılara teşekkür eden Selçuk Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Müzisyenlerinden Neyzen Murat Gezer; "Anadolu toprakları türküler başta olmak üzere birbirinden önemli değerlerle dolu. Biz bu değerlerimizi sanat yoluyla gençlerimize çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin boş vakitlerinde sanatla ilgilenmeleri onları bugün geliştirmenin, değiştirmenin yanı sıra onların yarın bambaşka bireyler olarak toplum içerisinde yer almalarını sağlayacak" dedi.

Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Aracı ise konser sonrasında, "Selçuk Belediyesi Kültür ve Sanatevi Müzisyenlerimiz Murat Gezer ve Kamber Karameşe'ye ve kursiyerlerimize teşekkür ederiz. Bu akşam belediye başkanımız Sayın Dr. Dahi Zeynel Bakıcı'nın ne kadar önemli bir iş yaptığını bir kez daha görmüş olduk. Müzisyenlerimize emeklerinden, kursiyerlerimize cesaretlerinden dolayı ve siz sanatseverlere burada bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz" dedi.