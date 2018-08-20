Selda Bağcan Bodrum'da konser verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahneye çıkan Selda Bağcan, sevilen şarkı ve türkülerini söyledi

Selda Bağcan Bodrum'da konser verdi
20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:15

Times Dergisi'nin 'Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar', Rolling Stones Dergisi'nin ise '100 Yılın En İyi 100 Kadın Vokali' listesinde gösterilen Selda Bağcan, Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği konserinin ilk bölümünde, Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne alan Bağcan, 'Özgürlüğü ve Demokrasiyi Çizmek' şarkısıyla programına başladı. Konserine Neşet Ertaş türkülerinden 'Neredesin Sen?' ve 'Ah Yalan Dünya' ile devam eden Bağcan'a, izleyenler de eşlik etti. 'Beni Unutma' şarkısı büyük alkış aldı. Bağcan, konserinin ikinci bölümünde ise Selda Bağcan Orkestrası ile sahne aldı. Bağcan, Bodrum konserinde sevilen şarkılarını ve türkülerini sevenleriyle birlikte söyledi. Bodrum Antik Tiyatro'yu dolduran binlerce kişi, şarkılara eşlik etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bodrum #konser #selda bağcan
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