Semazenler AASSM'de

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mevlana'nın 745. vuslat yıldönümünde Konyalılar Vakfı ile birlikte bir anma programı düzenledi. AASSM'deki Şeb-i Arus Töreni ve Tasavvuf Müziği Konseri, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Semazenler AASSM'de
21 Aralık 2018 Cuma 15:28

İzmir, Mevlana Haftası kapsamında önemli bir sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konyalılar Vakfı tarafından düzenlenen Hz. Mevlana'yı Anma Şeb-i Arus Sema Töreni ve Türk Tasavvuf Müziği Konseri, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirildi.

Semazen gösterileriyle salonda uhrevi bir hava estiren konser İzmirliler tarafından çok beğenildi. Gecede konuşan Konyalılar Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Aydoğan, gerçekleşen anma töreni için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Etiketler; #izmir büyükşehir belediyesi #ahmed adnan saygun sanat merkezi #şeb-i arus
Önceki Haber
Karşıyaka Sanat Derneği TSM korosundan yeni yıl konseri
Sonraki Haber
Demokrasi tarihini anlatacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.