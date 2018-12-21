Semazenler AASSM'de

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mevlana'nın 745. vuslat yıldönümünde Konyalılar Vakfı ile birlikte bir anma programı düzenledi. AASSM'deki Şeb-i Arus Töreni ve Tasavvuf Müziği Konseri, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

İzmir, Mevlana Haftası kapsamında önemli bir sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konyalılar Vakfı tarafından düzenlenen Hz. Mevlana'yı Anma Şeb-i Arus Sema Töreni ve Türk Tasavvuf Müziği Konseri, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirildi.

Semazen gösterileriyle salonda uhrevi bir hava estiren konser İzmirliler tarafından çok beğenildi. Gecede konuşan Konyalılar Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Aydoğan, gerçekleşen anma töreni için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.