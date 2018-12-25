Serap Tamay ve Grup Günberi Buca'daydı

Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nin konser programı kapsamında etnik Latin ağırlıklı olmak üzere rembetiko ve Balkan ezgilerinin sevilen yorumcusu Serap Tamay ve Grup Günberi sahne aldı.

Güzel sesi ve sahne performansıyla Bucalılara güzel bir gece yaşatan Serap Tamay ve Grup Günberi, zengin repertuarlarıyla beğeni topladı. Gitarda İsmet Tezcan, kanunda Erol Gönüldaş, kemanda Selçuk Gönüldaş, Klarnette Mehmet Esat Gül, perküsyonda Erkan Süren ve kontrbasta Bora Çamoğlu'nun sahne aldığı gecede Tamay'ın şarkılarıyla kah hüzünlenip kah coşan Bucalı müzikseverler büyülü namelerle keyifli bir gece yaşadı.