Sergisinin geliri 'Filizlere' burs olacak

Otizmli genç ressam Erkan Kızıldağ, Karşıyaka Belediyesi'nin örnek sosyal sorumluluk projesi 'Karşıyaka'nın Filizleri' yararına sergi açtı. Kızıldağ, büyük ilgi gören 'Atatürk ve Zübeyde Hanım' başlıklı sergisinin geliriyle, bir üniversite öğrencisine burs verecek

Sergilerinden elde ettiği geliri sosyal projeler için kullanan 24 yaşındaki otizmli ressam Erkan Kızıldağ, bu kez de 'Karşıyaka'nın Filizleri'ne yardım elini uzattı. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi bir üniversite öğrencisine burs vermek isteyen Kızıldağ, 'Atatürk ve Zübeyde Hanım' temalı eserlerini Karşıyaka Belediye Binası Sergi Alanı'nda görücüye çıkardı. Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın da katıldığı törenle açılışı yapılan sergiyi bir haftada yüzlerce sanatsever ziyaret etti.



Farklı olmak normaldir



Yüzde 90 otizmli olan ve çocukluğundan bu yana resim yaparak hayata tutunan Erkan Kızıldağ, sergisinde "Farklı olmak normaldir" mesajı da verdi. Sergiyi hayranlıkla gezen sanatseverler ise hem yeteneği hem de duyarlılığı için genç ressamı tebrik etti, övgüler yağdırdı. Kısa sürede bir öğrenciye burs sağlayacak geliri elde etmenin sevincini yaşayan Kızıldağ, "Daha önce 6 sergi açtım. Kazandığım parayla çevremde ve Adana'da eğitim gören, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere palto ve ayakkabı aldım. Şimdi ise öğrenci okutacağım. Sergilerimde sanatseverlerle buluşmak ve yaptığım resimlerin gelirlerinin ihtiyaç sahibi öğrencilere gitmesi bana huzur ve mutluluk veriyor" dedi.



Akpınar'a sürpriz hediye



Erkan Kızıldağ, sergisini gezen Başkan Akpınar'a da babası ve oğlunun karakalem resmini hediye etti. Sürpriz hediye karşısında duygusal anlar yaşayan Akpınar, "Erkan, hayata karşı engel tanımayan bir genç olarak hepimize örnek olmalı. Kendisinin ve ailesinin kısıtlı imkanlarına rağmen, eğitime verdiği destek umutlarımızı tazeliyor. Güzel yürekli gencimizi kutluyor, teşekkür ediyorum" dedi.









