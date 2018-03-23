Sesine güvenenler, haydi seçmeye!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarını yeni seslerle zenginleştirecek. Müzik eğitimi almak isteyen ve sesine güvenen İzmirliler, 24-25 Mart’ta yapılacak koro seçmelerine katılabilecek

Türk müziğini araştırmak, öğretmek, yaygınlaştırmak ve çalışmaların sonuçlarını konserler vererek halkın beğenisine sunmak amacıyla kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk ve Türk Sanat Müziği koroları, yeni seslerle kadrosunu zenginleştirecek. 24 ve 25 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek seçmelere katılan İzmirliler, bu korolardan birinde korist olma şansını yakalayabilecek.





50 kişilik koro



Türk Halk Müziği sanatçısı Yolcu Bilginç’in şefliğini yaptığı Türk Halk Müziği Korosu’na 18-40 yaş arası koristler kabul edilecek. Seçmeler 24 Mart Cumartesi günü saat 10.00 ile 17.00 arasında Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde yapılacak.



Şefliğini, İzmir Devlet Korosu sanatçısı Yavuz Karabulut’un yaptığı Türk Sanat Müziği Korosu'na 18-50 yaş arası koristler alınacak. Seçmeler 25 Mart Pazar saat 10.00 ile 17.00 arasında Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde olacak.



Her iki koro da, yeni seçilenlerle takviyeli 50 kişilik ve 25 kişilik saz ekibiyle birlikte her ay ücretsiz konserler verecek.



