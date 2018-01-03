Sessiz sinemanın devleri İzmir'de buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Sessiz Sinemada Güldürü” temasıyla "tüm zamanların en iyi filmleri" arasında gösterilen komedi klasiklerini İzmirlilerle buluşturuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 9 yıldan bu yana “Yeniden Sinematek” gösterimleri adı altında sunduğu sinema keyfi, yeni yılda da birbirinden güzel filmlerle devam ediyor. Ocak ayında “Sessiz Sinemada Güldürü” temasıyla usta yönetmenler Charlie Chaplin, Buster Keaton, Charles Reisner, Fred Newmeyer, Sam Taylor ve King Vidor’un filmleri sinemaseverlerle buluşacak.



Sinema tarihinin önemli yapıtları arasında yer alan “Bill’in Buharlı Gemisi”, “Güvenlik Sonradan Gelir”, “Şehir Işıkları” ve “Gösteri İnsanları”, Cuma akşamları saat 20.00'de İzmir Sanat’ta ücretsiz olarak izlenebilecek.





Tüm zamanların "en iyilerinden"



Sinemanın kült filmlerini bir araya getiren “Yeniden Sinematek”in Ocak ayındaki ilk gösterimi 5 Ocak Cuma günü. Orijinal adı “Steam Boat Bill, Jr.”, “Bill’in Buharlı Gemisi” olan filmin yönetmenliğini sessiz sinemanın dahi çocuğu Buster Keaton ile Charles Reisner üstleniyor. Bill’in Buharlı Gemisi, Keaton'ın komedyen olarak üstün yeteneklerinin ötesinde ne kadar büyük bir yönetmen olduğunu gösteriyor. Usta sanatçı, yaptığı kamera hareketleriyle de filmdeki kurgu sahnelerine gerçeklik hissi kazandırıyor.



Filmde Willie Canfield adlı sönük bir üniversite öğrencisi, gemide babasının yanında çalışmaya başlar ve orada gördüğü bir kıza aşık olur. Geminin yakalandığı fırtınada Willie birçok komik duruma düşer. Film bu komik anları hikaye eder.



Kendine özgü komedi tanımını geniş bir kitleye kabul ettiren film, "tüm zamanların en iyi filmleri" arasında gösteriliyor.





Aksiyon ve komedi bir arada



12 Ocak Cuma günü sinemaseverler, Fred Newmeyer ve Sam Taylor’ın 1923’te yönettiği “Safety Last” (Güvenlik Sonra Gelir) filmini izleme şansı bulacak. Harold Llyoyd, Mildres Davis ve Bill Strother’in rol aldığı filmde aksiyon, komedi ve romantik anlar eksik olmayacak.



Taşralı bir çocuğun başarılı olmak için büyük şehre gelmesini ve şehirde bir mağaza sorumlusu olarak girdiği işte başına gelen komik olayları anlatan film ayrıca, 17 Ocak Çarşamba günü saat 19.00’da Seferihisar Kültür Merkezi – Çağan Irmak Salonu’nda gösterilecek.



Bir “Charlie Chaplin” filmi



19 Ocak Cuma günü izleyicisiyle buluşacak 1931 yapımı “Şehir Işıkları”, orijinal adıyla “City Lights”, sessiz filminin yapımcılığını, yönetmenliğini ve başrolünü Charlie Chaplin, üstleniyor. Can verdiği ‘Şarlo’ karakteriyle herkesin kalbinde taht kuran oyuncu, aynı zamanda filmin müziklerini de kendi besteledi. “Şehir Işıkları” filmi, 1991 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi tarafından “kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli” filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi’nde muhafaza edilmesine karar verildi. Filmlerinde dönem koşulları i&cced il;in imkansız görülen mizansenlere, kareografilere ve akrobatik hareketlere yer veren Chaplin, komedi sinemasının bütün örneklerini sonuna kadar korudu. Yönetim biçimlerini ve teknolojiye yönelik ağır eleştirilerini komedinin içinde eriten ve sessizce seyirce ulaştırmayı başaran usta yönetmen, "sessiz sinemanın altın çocuğu” olarak ün yaptı.



Bu film ayrıca, 31 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da, İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu’nda İzmirli sinemaseverlerle ikinci kez buluşacak.





Hollywood’un yapı taşı



26 Ocak Cuma günü, Marion Davies, William Haines ve Dell Henderson gibi ünlü sanatçıların rol aldığı King Vidor’un “Gösteri İnsanları” isimli film gösterime sunulacak. 1928 yapımı film, Marion Davies’ın hayat verdiği Peggy Pepper karakterinin Hollywod’da ünlü bir oyuncu olma hayalini konu alıyor. Sinema otoriteleri, bu sessiz filmin senaryosunun, daha sonra pek çok filme ilham olan "gizli bir hazine değerinde" söylüyor.