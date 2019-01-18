Sevdiklerinizi Yüzük Modelleri ile Mutlu Edin

Ham elmas için kullanılan bir kesim türü olan pırlanta kesim tekniği, işlenmiş elmas içerisinden geçen ışığın dışarıya maksimum parlaklıkta yansıtılmasını ve adeta bir alev gibi görünmesini sağlamak amacıyla ilk olarak 1919 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Yani pırlanta ve elmas aynı taşlar olup, ham elmasın kesim tekniklerinden birine “pırlanta kesim” İngilizcesiyle “brilliant cut” adı verilmiştir.

Pırlanta Yüzük geçmişten bugüne gücün, ihtişamın, bağlılığın, sonsuzluğun simgesi olmuştur . Yüzük her ne kadar kadın aksesuarı gibi görünse de eski toplumlarda devletin başında olan erkekler tarafından kullanılmış, egemenlik ve gücün temsilcisi olarak kabul edilmiş. Üzerinde o devlete ait mühür bulunan yüzükler siyasi yazışmalarda damga olarak kullanılmış. Diğer aksesuarlarda olduğu gibi yüzükte mısır medeniyetlerine dayandığı söylenmektedir. Eski Mısırlılar ve diğer eski kültürlerine göre çember , başı ve sonu olmamayı yani sonsuzluğu ifade etmekteymiş. Çember ortasındaki delik ise bilinene ve bilinmeyene açılan kapı olarak görülürmüş. Bir kadına yüzük vermek, o kadına duyulan bitmeyen olumsuz aşkı ifade edermiş. Bizim kullandığımız gibi Mısırlılar da sol el yüzük parmağına, yani doğrudan kalbe giden tek damarımızın bulunduğu parmağa takarlarmış. Kökenleri çok eskiye dayanan bir gelenek olan evlilik teklifinin tektaş yüzük eşliğinde yapılmasının en önemli neden bu yüzüğün taşıdığı son derece değerli anlamıdır. Üzerinde parıl parıl parlayan tek bir taş barındıran bu yüzükler hediye edilen kişiye “benim için bir tanesin, eşsizsin ve çok değerlisin” mesajını vermektedir. Bu nedenle evlilik teklifi ederken tek taş yüzük alınması kadınlar için oldukça önemli kabul edilir. Pırlanta yüzük alırken dikkat etmeniz gerekenler naiflik ve kibarlıktan çok özellikleridir. Genelde alırken karat özelliğine göre pırlanta alınmaktadır fakat parlaklık, kesim, sertifika gibi detaylarda bulunmaktadır. Bir taşı ışığa tuttuğunuzda parlaklığındaki farkı gözle de görebilirsiniz. Kesim, parlaklık ve lekeleriyle ilgili bilen birinden, bilen bir firmadan yardım almanızda fayda var. Lizay pırlanta bu şekilde soru işaretlerini ortadan kaldırarak kaliteli hizmetini size sunmaktadır.