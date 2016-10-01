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    • Sıla İzmir'de hemşehrileri ile buluştu

    Türk pop müziğinin sevilen şarkıcı ve söz yazarlarından Sıla Gençoğlu, İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi

    01 Ekim 2016 Cumartesi 13:05
    Sıla İzmir'de hemşehrileri ile buluştu
    Geçen 7 Ağustosta İstanbul Yenikapı'da düzenlenen demokrasi mitingi için "Kesinlikle darbeye karşıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum" demesiyle gündeme gelen, sırasıyla İstanbul ve Bursa konserleri iptal olan Sıla, izmir'de sevenlerinin karşısına çıktı. Bu yaşananlardan sonra İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Sıla Gençoğlu hayranlarının hem gözüne hem kulağına hitap etti. Yaklaşık 4 saat sahnede kalan Sıla, ilk olarak sahneye sırt dekoltesi olan bir abiye kıyafetle çıktı, sırasıyla önce siyah ve ardından beyaz göğüs dekoltesi derin olan şık bir tulum ile şarkılarını söylemeyi sürdürdü.

    İzleyenlerine seslenen Sıla Gençoğlu, "Ne hoş karşılama, çok güzel bir akşam, nefis bir akşam. Kavuşmak çok güzel, sizi burada görmek çok güzel. İnsanın memleketinde olması çok güzel. Teker teker yanaklarınızdan öpüp teker teker kocaman sarılıp kocaman kucaklıyorum" dedi. Bu sırada konsere gelenlerden bir kısmı "Yalnız değilsin" diye bağırdı, ardından birden alkış sesleri yükseldi. Buna karşılık Sıla Gençoğlu da "Hiçbirimiz yanlız değiliz" çok güzel bir akşam geçireceğiz. Kah üzüleceğiz kah sevinecez. Kendimizi bu akşam müziğin kollarına bırakalım" dedi.

    Eski ve yeni şarkılarını seslendiren güzel şarkıcı, zaman zaman hayranları ile sohbet etti. Konuşurken "Bu aralar cümleler sıkıntılı" demesi de dikkat çekti.

    Sıla, İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda bu akşam bir konser daha verecek.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Sıla, Sıla Izmir, Sıla Konser

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