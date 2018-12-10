Sinema 68'de "başyapıtlar geçidi"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Yeniden Sinematek” gösterimleri, yılın son ayında Ingmar Bergman ve Tomas Gutierrez Alea’nın filmlerine yer verecek. Bu ay sınırları genişleterek 4 farklı ilçede seyirciyle buluşacak filmler "başyapıt" niteliği taşıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ‘Yeniden Sinematek’ gösterimleriyle sürdürdüğü sinema keyfinde bu kez “Sinema 68” temasıyla iki önemli filmi beyaz perdeye taşıyor. Her ay farklı temalarda önemli filmleri Kültürpark ve Seferihisar’da seyirciyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Ingmar Bergman’ın “Utanç” ve Tomas Gutierrez Alea’nın “Az Gelişmişliğin Anıları” filmlerini Aliağa ve Selçuk’ta da gösterime alacak.

Savaş ve utanç

"Utanç", orijinal adıyla “Skammen”, Ingmar Bergman'ın 1968 yılında çevirdiği, her filmi gibi dehalığını konuşturduğu bir başyapıt niteliğini taşıyor. Bergman’ın yazıp yönettiği, Liv Ullmann ve Max Von Sydow’un başrolünü oynadığı bu drama, "en iyi yabancı film" dalında Altın Küre'ye aday oldu. Film, kırsal kesime yerleşen iki müzisyenin savaşın etkileriyle nasıl hayvanlaştıklarını anlatıyor. Bu hayvanlaşma da akabinde ikisinin utancını doğuruyor. Gösterim saati 20.00 olan Utanç filmi, 11 Aralık Salı İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa Kültür Merkezi’nde, 12 Aralık Çarşamba İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi - Çağan Irmak S alonu’nda, 13 Aralık İzmir Büyükşehir Belediyesi Selçuk Kültür Merkezi’nde, 14 Aralık Cuma akşamı ise İzmir Sanat Büyük Salon’da izleyiciyle buluşacak.

Devrimden sonra

Orijinal adı “Memorias Del Subdesarrollo” (Az Gelişmişliğin Anıları) olan film, Edmundo Desnoes'in romanından beyazperdeye uyarlandı. Tomas Gutierrez Alea'nın yönetmenliğini üstlendiği 1968 yapımı film, Küba'da yaşanan sosyal değişimlerin karmaşık doğasını gözler önüne seriyor. Tomas Gutierrez Alea'nın sosyalist devriminden sonra Küba'daki sosyal hayatın değişimini, bir burjuva entelektüelinin gözünden onun topluma karşı yabancılaşmasına vurgu yaparak aktardığı filmi “Memorias Del Subdesarrollo”..

Kübalı burjuva sınıfının umut vaat eden yazarlarından Sergio, arkadaşları ve karısının daha iyi bir gelecek için Miami'ye taşınmalarının ardından tek başına kalır. Onlarla birlikte gitmeyi kabul etmez, bunun yerine adada tek başına kalmaya karar verir. Sergio, 1959 devriminin ardından Fulgencio Batista'nın düşmesiyle birlikte ülkede yaşanan değişimi birebir gözlemlemeye ve yaşamaya devam edecektir.

Film 21 Aralık Cuma İzmir Sanat - Büyük Salon’da, 25 Aralık Salı İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa Kültür Merkezi’nde, 26 Aralık Çarşamba İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi - Çağan Irmak Salo nu’nda, 27 Aralık Perşembe ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Selçuk Kültür Merkezi'nde gösterilecek. Başlama saati 20.00.