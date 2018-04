Sinematek'te bu ay 3 önemli film var

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sinematek gösterimi, bu ay “Yaşasın Meksika” konulu 3 önemli filmle izleyici karşısına çıkacak. Gösterimler İzmir Sanat ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin her ay düzenlediği Sinematek gösterimleri, Nisan ayında yine birbirinden değerli filmlere evsahipliği yapacak. “Yaşasın Meksika” temalı “Macario”, “Yok Edici Melek” ve “Saflığın Kalesi” adlı filmler, İzmir Sanat ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluşacak. Sinemanın gerçeküstü akımından etkilenen yönetmenlerin Meksika yapımlı filmleri, bu gizemli ülkenin kültüründen, yaşantısından karelerle izleyenleri renkli bir yolculuğa çıkaracak.





Gerçeküstü akımının en iyi örneği



Usta yönetmen Roberto Gavaldon’un 1960 yapımı “Macario” filmi, yalnızca yapım ekibiyle bile dikkatleri üzerine çekmeyi başarabilen önemli bir proje. Film 1950’de yayınlanan The Third Guest (Üçüncü Misafir) isimli bir romandan uyarlama. Görsellik konusunda bir efsane yaratan görüntü yönetmeni Gabriel Figueroa, Macario’nun her sahnesini bir resim gibi işlemiş. Film, Meksika’nın buhranlı ve yoksul olduğu bir dönemde çekildi. Bu açıdan bir "üçüncü sinema örneği" olarak sinema sanatının demirbaşları arasında yer alıyor.



Filmde, fakir ve aç köylü Macario, “Ölüler Günü”nde iyi bir yemek ister. Karısı o akşam ona hindi pişirir. Macario üç hayalet görür, hepsi ondan hindisini paylaşmasını ister fakat o ölüm hariç hepsini reddeder. Karşılığında ölüm ona her hastalığı iyileştirecek bir şişe su verir. Kısa süre sonra Macario, köy doktorlarından daha zengin olur. Ignacio Lopez Tarso, Pina Pellicer ve Enrique Lucero’nun yer aldığı film, 13 Nisan Cuma saat 20.00’de İzmir Sanat’ta İzmirlilerle bir araya gelecek.





En iyi 1000 film arasında



"Yok Edici Melek", orijinal adıyla “El Angel Exterminador”, yönetmenliğini gerçeküstü sinemanın ustalarından Luis Bunuel’in yönettiği 1962 yapımı burjuvazi ve erdemliği sorguladığı bir Meksika filmi.. New York Times tarafından "en iyi 1000 film"den biri seçildi. Bulundukları mekandan bir türlü ayrılamayan bir grup seçkin insanın ilginç hikayesinin anlatıldığı film, 1963 Bodil Ödüllerinde Avrupa Dışı En İyi Film ve 1967 Meksika Sinema Eleştirmenleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerinin sahibi.



Silvia Pinal, Jacqueline Andere ve Enrique Rambal’ın yer aldığı Yok Edici Melek, akşam yemeği yiyen bir grubun sabah anlayamadıkları bir nedenden dolayı odadan ayırılamayışlarını ve geceden kalan yemeklerle geçinmek zorunda olduklarını konu alır. 1962 yapımı film, 20 Nisan Cuma günü saat 20.00’de İzmir Sanat’ta.





Kavramları eleştiren film



Saflığın Kalesi “El Castillo De La Pureza”, Arturo Ripstein’in yönettiği bir film.. Bir babanın evlerinin sınırları içerisinde hapsettiği çocukları ve karısı üzerinde oluşturduğu disiplin, ceza, yasak, otorite gibi kavramlar üzerine oturtulmuş eğitim sistemiyle kurgulanan bir yaşamın hikayesini anlatıyor. Yunan yönetmen Yorgos Lantimos’un 2009 yapımı “Köpek Dişi” filmi de içerik anlamında “Saflığın Kalesi” filminden ilham almış. Claudio Brook, Rita Macedo ve Arturo Beristain’in oynadığı film 25 Nisan Çarşamba İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu saat 19.00’da ve 27 Nisan Cuma saat 20.00’de İzmir Sanat’ta izleyici yle buluşacak.