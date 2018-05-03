Sinematek’te "bilimkurgu fırtınası" esecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Yeniden Sinematek’ gösterimleri, Mayıs ayında Richard Fleischer, George Pal, Michael Crichto ve Robert Stevenson gibi bilimkurgu yönetmenlerinin önemli filmlerine ev sahipliği yapacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2009 yılından bu yana ‘Yeniden Sinematek’ adı altında sunduğu sinema keyfini Mayıs ayında da birbirinden güzel filmlerle devam ettiriyor. “Makineler ve İnsanlar” temalı Sinematek’in bu ayki seçkisinde sinemaseverler "Denizler Altında 20.000 Fersah, Zaman Makinesi, Batı Dünyası ve Aşk Böceği"ni izleyebilecek.

Kültürpark İzmir Sanat’ta Cuma akşamları gerçekleştirilecek gösterimler saat 20.00’de başlayacak.

3 Oscar ödüllü film

Sinemanın en iyi filmlerini bir araya getiren ‘Yeniden Sinematek’in bu ayki ilk gösterimi, 4 Mayıs Cuma akşamı İzmir Sanat’ta saat 20.00’de başlayacak. 1955 yılında "en iyi sanat yönetimi", "en iyi dekor" ve "en iyi özel efekt" dallarında Oscar ödülünü alan, "en iyi kurgu" dalında da bu ödüle aday gösterilen ''Denizler Altında 20.000 Fersah'' (Leagues Under the Sea), 1916 ABD yapımı siyah-beyaz sessiz bilim kurgu filmi. Jules Verne'nin yazdığı ''Denizler Altında Yirmi Bin Fersah'' isimli romandan uyarlanan filmin yönetmeni Stuart Paton. Filmde, 1868 yılında birçok geminin okyanusta esrarengiz bir şekilde batırılması anlatılıyor. Filmde Paul Lukas, Peter Lor re, Kirk Douglas ve James Mason gibi önemli sanatçılar rol alıyor.

Zamanda yolculuk

Zaman Makinesi (orijinal adı The Time Machine) 1960 yılında yönetmen George Pal'ın H.G.Wells'in aynı adlı romanından uyarladığı bir bilimkurgu filmi. Başrollerinde Rod Taylor, Alan Young, Sebastian Cabot, Yvette Mimeux, Tom Helmore, Doris Lloyd ve Whit Bissell yer alıyor. Film, zamanda yolculuk yapan bir mucidin, George’un hikayesini anlatır. George, icat ettiği zaman makinesi sayesinde zamanı avucunun içine almış bir adamdır. Bu makine sayesinde mucizevi bir şekilde 1899 yılından binlerce yıl sonrasına gider. İnsanoğlunun iki düşman ırka bölündüğünü fark eden George, kendini acımasız bir savaşın tam ortasında bulur. George Pal imzalı film, Akademi Ödülleri’nde En İyi Görsel Efekt dalında Oscar’ı kucaklamış olup, zamanda yolculuk temalı bilimkurgu filmlerinin dikkate değer örneklerinden biri olan film, 11 Mayıs Cuma saat 20.00’de İzmir Sanat’ta gösterilecek.

Western bilimkurgu

Batı Dünyası, bir tür panayır, eğlence yeri gibi dizayn edilmiş özel bir kasabayı ziyeret eden zengin müşterilerin farklı zaman dilimlerine gidip robot-kovboylarla aralarındaki ilginç ve bir o kadar da etkileyici olayları anlatan bir bilimkurgu filmi.

Jurassic Park'ın ve pek çok 90'lar filminin senaristi Michael Crichton'un yazıp yönettiği fütüristik film, 18 Mayıs Cuma günü İzmir Sanat’ta ve 9 Mayıs Çarşamba saat 19.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu’nda izleyicilerle buluşacak.

Araba aşkı

Sinematek'in bu ayki son gösterimi ise 23 Mayıs Çarşamba saat 19.00’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu ve 25 Mayıs Cuma saat 20.00’de İzmir Sanat’ta gerçekleşecek. Aşk Böceği, orijinal adıyla The Love Bug, 1968 tarihli bir Robert Stvenson filmi. Jim Douglas, mesleğinin elverdiği ölçüde sıradan bir yarış arabası sürücüsü, çıktığı zorlu yolculukta, kendi hayal gücüyle yarattığı bir Volkswagen Beetle -nam-ı diğer vosvos- ile şampiyon olmaya çalışıyor.