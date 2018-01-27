Şubat'ta dört sergi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şubat ayında 4 farklı sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Resim, fotoğraf, kaatı sanatı, boncuk işleme ve ahşap oyuncak tasarımlarının yer alacağı sergiler, Büyükşehir'e ait sanat mekanlarına ayrı bir renk katacak

Açtığı birbirinden seçkin sergilerle kentin kültür sanat hayatına renk katan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şubat ayındaki sanat takvimiyle yine göz dolduruyor. Sanatseverler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait farklı sanat mekanlarındaki sergileri görme imkanı bulacak. Bir kağıt veya deri üzerindeki yazıyı, motifi veya şekli oyup çıkartarak bir başka kağıt ya da deriye yapıştırmak suretiyle gerçekleştirilen kaatı sanatı "Kağıt ve İç Gülümseme" isimli sergiyle 12-21 Şubat tarihleri arasında Kültürpark/İzmir Sanat'ta İzmirlilerin beğenisine sunulacak. Eğitmen Esin Güner, Aşkın Girman, Aynur Akarsu, Azime Ayhan, Emine Yalçınkaya, Figen Cengiz, Gülin Uygurer, Gül Kandaş Güner Fesligen, Melike Baydur, Şebnem Çapkın ve Zeliha Baydar'ın yaptığı kaatı çalışmaları sergisi 12 Şubat saat 15.00'de açılacak.



Orhan Alkaya'nın seçkin eserlerinden oluşan "Toprağın Teri" isimli fotoğraf sergisi, 13-28 Şubat tarihleri arasında Çetin Emeç Sanat Galerisi'nde sergilenecek. Tarım işçilerinin konu edildiği seçkin serginin açılışı 13 Şubat saat 18.00'de.



14-21 Şubat tarihlerinde ise Emel Ardahanlı, Esengül Gökmen, Esin Güner, Berrin Tosun, Handan Erdem, İnci Aksu ve İrfan Uğurlu'nun boncuk işleme, tel sarma, yazma baskı ve ahşap oyuncak tasarımından oluşan "Bir Nefes İzmir" başlıklı sergisi, sanat tutkunlarının beğenisine sunulacak. Serginin açılışı, 14 Şubat'ta saat 17.00'de Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Bir başka seçkin sergi de, İzmir Suluboya Ressamları Derneği ve Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği tarafından oluşturulan Dostluk Karma Sergisi.. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda 22 Şubat Perşembe günü saat 18.00'de açılacak sergi 28 Şubat'a kadar İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunulacak.





