Tarih ve doğanın buluştuğu yer: Levent Vadisi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, geçmişi 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarıyla dikkati çeken Levent Vadisi, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor

Malatya-Kayseri karayolu üzerindeki 28 kilometrelik vadi, farklı jeolojik oluşumları, mağaraları, uçurumları, sarp kayalıkları, neolitik çağdan kalma kalıntıları bünyesinde barındırıyor.



Vadideki dik kaya bloğuna çelikten yapılan ve zemini cam olan seyir terası, ziyaretçilere manzarayı kuş bakışı izleme fırsatı sunuyor. Bin 400 rakımda, vadi tabanından 240 metre yüksekte bulunan seyir terasının etrafındaki bazı mağaralar ve kaya blokları, güneş enerjili sistemle aydınlatılıyor.



Vadi, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarınca "mola noktası" olarak görülüyor. Ziyaretçilerine eşsiz manzarada dinlenme imkanı sunan vadi, fotoğraf meraklılarının da vazgeçilmez mekanları arasında bulunuyor.



Çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan vadide, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneğince "Uluslararası Malatya Fotokampı", İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Akçadağ Belediyesi, Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile İnönü Üniversitesi iş birliğiyle "Levent Vadisi Uluslararası Doğa Sporları Festivali" düzenleniyor.



Etkinlikler sayesinde yurt içi ve dışından çok sayıda fotoğraf sanatçısı ve sporcu vadiye gelerek kamp yapıyor.



Seyir terasına geçen yıl 1 milyon kişi çıktı



İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vadinin kentin önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.



Vadinin yaklaşık 65 milyon yıllık jeolojik oluşum sürecini bünyesinde barındırdığını anlatan İskenderoğlu, alanda daha önce okyanus tabanı olması dolayısıyla çok sayıda jeositin de bulunduğunu ifade etti.



Levent Vadisi'nin UNESCO'nun jeopark alanına dahil edilebilmesi için 2011'de çalışma başlattıklarını dile getiren İskenderoğlu, şöyle devam etti:



"Bu kapsamda doğal miras envanterini çıkardık. Arkeolojik miras envanteri üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. Vadiye bir karşılama merkezi olarak da 2012'de seyir terası yapıldı. Teras ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Geçen yıl 1 milyon ziyaretçiye ulaşmıştık. Bu yıl da yine 1 milyona yaklaşan bir ziyaretçi sayısından bahsedebiliriz. Seyir terasıyla vadinin hem doğal hem tarihi güzelliklerini insanlara tanıtmaya çalışıyoruz. Levent Vadisi, temiz havasıyla, inanılmaz manzarasıyla hem Malatya hem de ülkemiz turizmi için önemli bir çekim merkezi."

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