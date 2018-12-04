Tarihe Saygı Ödülleri, 16. kez sahiplerine verildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 16. kez düzenlediği "Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri"ni kazananlar sahneye sığmadı. Başkan Kocaoğlu, "Katılımcı sayısıyla birlikte bu alandaki bilincin de yükselmesi bizi mutlu ediyor" diye konuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2003 yılından bu yana verilen "Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri" bu yılki sahiplerini buldu. Geçmiş uygarlıklara ait mirasa hak ettiği saygının gösterilmesi ve tarihi yapıların korunmasını teşvik amacıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde toplam 21 ödül dağıtıldı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Tarihe Saygı ödüllerini 16 yıldır kesintisiz dağıttıklarını belirterek, "Bu ödüller, İzmir'de tarihi değeri bulunan evlerde oturanların bu konudaki duyarlılığını artırmak için yapılan bir çalışma. Geriye dönüp baktığımızda, katılımcı sayısıyla birlikte bu alandaki bilincin de yükseldiğini görüyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Diliyorum artarak devam edecektir&qu ot; diye konuştu.

Tarihi bölge için 500 milyon TL harcadık

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tarihi bölgesi Kemeraltı, Agora ve Kadifekale'de sokak sağlıklaştırmalarının yanı sıra, Agora kazılarının desteklenmesi ve kazı alanının genişletilmesi, Roma Antik tiyatrosunun gün yüzüne çıkarılması için 163 evin kamulaştırılması, Kadifekale heyelan bölgesindeki 2900 binanın yıkılıp sakinlerinin başka bir bölgeye taşınması ve bu bölgenin kent ormanına dönüştürülmesi gibi önemli çalışmalara imza attığını belirten Başkan Kocaoğlu, antik tiyatronun bulunduğu alandaki 700'ü aşkın binanın kamulaştırıldığını, yine 500 binanın kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Kemeraltı bölgesindeki tarihi yapıların korunması ve ayağa kaldırılması için kurulan TARKEM'in önemli işlere imza atığını vurgulayan Başkan Kocaoğlu, "İzmir dünyaya açılaca ksa, bu tarihi bölgenin, 11 bin binadan oluşan eski kentin gün ışığına çıkarılması gerekiyor. Bununla ilgili çok yoğun bir çalışma içindeyiz. Sadece bu bölgeye 500 milyon liranın üzeride çok ciddi bir kaynak ayırdık. Sağlıklı kentsel yenileme ve restorasyon çalışmalarıyla tarihi bölgeyi hayal ettiğimiz konuma taşımak istiyoruz" dedi.

Desteğimiz olmasa arkeolojik kazılar 1 ay sürmez

İzmir il sınırları içindeki neredeyse tüm kazılara maddi destek verdiklerini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi kazı desteğinden elini çektiği zaman, İzmir'de Kültür Bakanlığı ve diğer kurumların yaptığı arkeolojik kazılar en fazla 1 ay devam eder. İzmir'de bu çalışmaların 12 ay sürmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi'dir. Bu nedenle bizi biz yapan değerlere, tarihimize sahip çıkmanın bir görev bilinciyle yapılmasını diliyorum" diye konuştu.

Tırnak ucu kadar bile

İzmirlilerin tarihine, Cumhuriyet'e, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığının sonraki kuşaklarda da artarak devam edeceğine inandığını dile getiren Başkan Aziz Kocaoğlu, şöyle devam etti: "50 yıl önce geldim İzmir'e.. Hayatımda verdiğim en doğru kararlardan bir tanesi bu kente yerleşmek oldu. İzmir'e ve İzmirlilere 15 yıl hizmet etmek mutluluğunu, onurunu yaşadım. Mutlaka hatalarımız vardır ama bilerek ne tarihe, ne doğaya, ne de insana tırnak ucu kadar bile kötülük yapmadım."

Tarihe Saygı Ödülleri Seçici Kurul Başkanı Yüksek Mimar Cengiz Bektaş ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çabalarının tarihe saygının ve ona sahip çıkmanın gerçek kanıtı olduğunu söyledi.

İşte ödül alan eserler

“Tarihi Yapıda Yaşam” Ödülü

Nurten İşler Evi (Tire)

Raziye ve Ahmet Ülger Evi (Tire)

Emin Çetin- Berber (Birgi)

“Özgün İşlevin Değiştirildiği Esaslı Onarım” Ödülü

Saliha Hanım Taş Konak (Birgi)

“Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma” Katkı Ödülü

Zafer Gazi Tunalı ve Atillla Özdemir "Doktor Vagonu" belgesel fotoğraf projesiyle, Levent Ertekin "Karambol" ve “Beledi Dokuma” kitaplarıyla, Köstem Kültür, Eğitim ve Müzecilik Vakfı "Köstem Zeytinyağı Müzesi" girişimiyle..

“Geleneksel Zanaatların Yaşatılması” Ödülü

Ayşe Narin - Hasırcı (Tire)

Hediye Mantar - Sepetçi (Tire)

Yaşar ve Aziz Bartık - Kalaycı (Kemeraltı)

Mehmet ve Ali Erdoğan - Elekçi (Kemeraltı)

Ömer ve Ali Akdemir - Demirci (Kemeraltı)

Mehmet Ağca - Sedefkâr (Kemeraltı)

Şerife Zorlu - Yüz yazmacısı (Karaburun - Kösedere Köyü)

“Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri” Teşvik Ödülü

İzmir Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi "6 Şapkalı Kent Turu - Pantha Rei"

Özel Piri Reis Okulları "İzmir'de Levanten Kültürü"

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları "Tarihi Karataş Evleri Resim Çalışması" & "Levanten Köşkü Seramik Çalışması"

İzmir Türk Koleji "İzmir'in Kayıp Tarihi: Merdivenli Medrese"

Özel BİLFEN İlköğretim Okulu "Tarihi Başdurak Kemeraltı Çarşısından Günümüze Çini Sanatının İzleri"

Kent Koleji Güzelbahçe Kampüsü "Kentin Tarihine Dokun"

Narlıdere Özel TAKEV Ortaokulu "Gizemli Bavul Projesi: KLAZOMENAI"