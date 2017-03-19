Tatlım Tatlım'ın oyuncuları İzmirliler'le buluştu

YILMAZ Erdoğan’ın yazıp yönettiği ilişkilerin çeşitli aşamalarında yaşananları kadın ve erkek ekseni üzerinden eğlenceli bir dille anlatan, kendilerini olayların akışına bırakmış dört çiftin hikayesi BKM filmi “Tatlım Tatlım" 17 Mart’ta vizyona girdi

Filmin İstanbul ve Bursa’da yapılan galalarının ardından film ekibi önceki gün de İzmir Galası’nda sinemaseverlerle buluştu. İzmir Optimum Outlet’te BKM Ege Bölge Temsilciliği Devajans tarafından gerçekleştirilen galaya filmin oyuncularından Aylin Kontente, Büşra Pekin, Gupse Özay, Şebnem Bozoklu, Bülent Emrah Parlak ve Fatih Artman katıldı. Coşku dolu bir kalabalıkla karşılaşan oyuncular, gelen seyircilerle selfie çekmeyi de ihmal etmedi. İzmirli oyuncular Aylin Kontente, Büşra Pekin, Gupse Özay ve üniversite yıllarını İzmir’de geçirmiş olan Şebnem Bozoklu kendilerini evlerinde hissettiklerini dile getirdi. Gupse Özay “Bu gala başka gala! İzmir’de gala yapınca çok başka bir enerji oluyor. Filmdeki bütün ekibe hayranım ama partnerim Fatih Artman olduğu için çok şanslıydım. Ona çok hayranım. Onunla çalıştığım için çok mutluyum" dedi. Şebnem Bozoklu “Çok mutlu geldik İzmir’e. Bir sürü gülen göz gördük. Bize çok iyi geldi. Biz çok seviyoruz yaptığımız işi. Hayran olduğumuz isimlerle çalıştık. O yüzden keyfimiz çok yerinde" diye konuştu. Büşra Pekin “Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Az önce seyircilerimizle biraraya geldik. İzmir gerçekten başka. Seyircilerimiz kendi yaşadıkları şeyleri bizde görecekler. Ben filmdeki hangi çifti kendilerine yakın bulacaklarını çok merak ediyorum" diye konuştu.