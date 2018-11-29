Tel ile çivinin aşkını anlattı

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonuna bağlı Bornova Rotary Kulübü, Ortadoğu'da doğmuş, Avrupa'dan Uzakdoğu'ya kadar yayılmış ancak yapımının zor olduğu düşüncesiyle yok olmaya yüz tutmuş bir sanat dalı olan filografi sanatını günümüze uyarlayıp açtığı kişisel ve karma sergilerle sürdüren filografi sanatçısı Necla Karakaya'yı ağırladı

Filografinin tarihi gelişimini anlatarak konuşmasına başlayan Karakaya filografiyi; sanatçı tarafından önceden tasarlanan motiflerin tahta panolar üzerine belli bir düzende çivilerin çakılması ve çeşitli renklerdeki tellerin yine belli bir düzende çivilerin arasından geçirilmesi ile motiflerin oluşmasını konu alan sanatın dalının oldukça zor ve sabır gerektirdiğini dile getirdi. Filografi sanatının tarz, bakış açısı, uygulama çeşitliliği ve diğer sanat dalları ile beraber kullanılabilirliği açısından da özgün ve çok yönlü bir sanat dalı olduğunu ifade eden sanatçı, Türkiye'de çok az kişinin sürdürdüğü filografiyi yurt dışından gelen yabancıların dikkatini çektiğini ve yurt dışı eğitim programlarına aday olan bir sanat dalı olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıya katılımından dolayı teşekkür belgesi ve Ege Orman Vakfı'ndan adına dikilen hediye fidan bağış kartını Bornova Rotary Kulübü Başkanı Şükrü Cem Akçay'ın elinden alan Necla Karakaya Bornova Rotary Kulübü'ne davetlerinden dolayı teşekkür etti. Karakaya ayrıca İzmir Türk Amerikan Derneği'nde 'Tel ile Çivinin Aşkı' adıyla açılan 6. kişisel sergisine tüm sanatseverleri davet etti. 68 eserden oluşan sergi 3 gün süre ile halka açık olarak gezilebilecek.