TEVİTÖL Kültür ve Sanat Merkezi açıldı

Merhum Nevin-Mehmet Bilginer adına yapımı gerçekleştirilen TEV Nevin-Mehmet Bilginer Kültür ve Sanat Merkezi, TEVİTÖL'ün Gebze'deki kampüsünde TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, TEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili-TEVİTÖL Kurucu Temsilcisi Adnan A. İğnebekçili'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törenle açıldı. Törene Nevin Bilginer'in kardeşi ve kendisi de TEV bağışçısı olan Ergun Melin ve eşi, geçmiş dönemlerde TEVİTÖL genel müdürlüğü yapmış Binnaz Melin de katıldı. Törende uluslararası üne sahip piyano sanatçıları Güher&Süher Pekinel önderliğinde TEVİTÖL öğrencileri mini bir konser verdi.
Hayal dünyaları gelişecek
TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Türkiye'de kültür ve sanat alanındaki gelişmenin mimarının Atatürkçü çağdaşlaşma ve onun ölümsüz lideri Mustafa Kemal Atatürk olduğunun inkar edilemeyeceğini belirterek, 'Atatürk'ün 'Milletimizin güzel sanatlar sevgisini her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür' sözünü bir öğreti bilerek tüm çabamızda gençlerimize verdiğimiz eğitim desteğini işlevsel kılmak istiyoruz. Sanat geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de yaratıcılığı ifade etmede en köklü araç ve gençlere yol gösteren en güçlü kılavuz olacak. Nevin–Mehmet Bilginer Kültür Sanat Merkezi; kültür ve sanatın öğrencilerimizin faaliyetleriyle hayat bulacağı, onların hayal dünyalarına açılacak yeni bir kapı olacaktır. Aydınlanmak için sanatın ışığına destek duyduğumuz bugünlerde iyiye, güzele, doğruya inançla, coşkuyla, sabırla yanan bir meşale olacak' dedi.