Tiyatro Günleri yarın başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 37. kez gerçekleştirilecek Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri, 8-28 Mart 2019 tarihleri arasında 'Sahneİzmir' sloganıyla izleyici karşısında olacak. 130 oyunun sahneleneceği Tiyatro Günleri kapsamında ayrıca sergi, söyleşi ve atölye çalışmaları da yer alacak.

İzmir, 21 gün sürecek tiyatro şenliği için hazır. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 37. Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri, 8 Mart'tan itibaren 21 gün boyunca kentte sanat rüzgarı estirecek. 5 uluslararası, 29 ulusal, 42 yerel ve 38 çocuk oyunu ile 16 sokak gösterisinin sahneleneceği İzmir Tiyatro Günleri, 8 Mart Cuma akşamı saat 20.00'de Dokuz Eylül Üniversitesi Özdemir Nutku Sahnesi'nde 'Dogville', Selçuk Belediyesi Kültür Merkezi'nde 'Ahududu', Aziz Vukolos Kültür Merkezi'nde 'Sürüm 1984' ve Foça Reha Midilli Kültür Merkezi'nde 'Hiç-Kimse' adlı oyunlarla başlayacak.

Ulusal ve uluslararası oyunların bilet fiyatları 10 TL., İzmirli tiyatro gruplarının ve sokak tiyatrolarının gösterileri ise ücretsiz olacak. Biletler İzmir Sanat ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve www.izmir.bel.tr/kultursanat adresinden temin edilebilecek.

21 günde 130 oyun

İzmir Tiyatro Günleri Kapsamında Almanya, İtalya ve Polonya olmak üzere 3 ülkeden tiyatro grupları ile İstanbul Halk Tiyatrosu, İstanbul Temaşa Tiyatrosu, Kadıköy Emek Tiyatrosu, Ege Halk Tiyatrosu, Perdeci Oyuncuları ve Ezop Sahne gibi birçok ulusal grup İzmir'de sahne alacak.

Dekor, eskiz ve maket sergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Tasarımı öğrencilerinin hazırladığı '37. Dekor Eskiz Maket Sergisi', bu yılki Tiyatro Günleri'ne de büyük renk katacak. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Sahne Tasarımı Anasanat Dalı öğrencilerinin desen, doku, boyut çalışmaları ile çeşitli tiyatro oyunlarının dekor- kostüm eskizleri ve maketleri, set tasarımı maketleri, kostüm uygulamaları ve kukla tasarımları, 12-27 Mart tarihleri arasında Özdemir Nutku Sahnesi fuaye alanında görülebilecek.

Ustalardan atölye çalışmaları

Çocuklar unutulmadı

Tiyatro Günleri kapsamında çocuklar da unutulmadı. Etkinlik kapsamında Urla, Foça, Bornova, Çiğli, Aliağa, Kiraz, Seferihisar, Menemen, Mordoğan, Torbalı, Karaburun, Dikili, Güzelbahçe, Beydağ, Tire ve Selçuk'ta, çocukların ücretsiz olarak izleyebileceği 38 çocuk oyunu sergilenecek. Karşıyaka İZBAN girişi, Bornova Küçükpark, Göztepe Denizatı Heykeli önü, Alsancak Sevgi Yolu, Gündoğdu Meydanı, Çiğli Kasaplar Meydanı, Konak Meydanı, Bayraklı Sevgi Yolu, Alsancak Kıbrıs Şehitleri ve Üçyol Metro çıkışında ise tiyatro, dans ve müzik gösterileri sahnelenecek.